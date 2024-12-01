Головний симптом раку рота, який багато хто ігнорує
Експерти в галузі охорони здоров'я попереджають, що занадто багато людей ігнорують попереджувальні ознаки раку ротової порожнини.Більше половини всіх випадків раку порожнини рота діагностується на третій або четвертій пізній стадії, коли рак вже прогресує.
Які головні симптоми цього виду раку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Wales Online.
Симптоми раку рота
Існує низка факторів ризику розвитку раку порожнини рота, включаючи надмірний вплив сонячного світла (на губи), тютюн і алкоголь (рак язика та дна порожнини рота) та вірус папіломи людини (задня частина рота).
Язик є однією з найпоширеніших областей, де може розвинутися рак ротової порожнини, хоча він може бути виявлений і в інших областях цього органу.
Рак порожнини рота зустрічається вдвічі частіше у чоловіків, ніж у жінок, причому пік випадків припадає на вік від 60 до 69 років. 65% людей виживають після діагнозу рак ротової порожнини через п’ять років, і цей показник покращується у віковій групі 15-54 років.
Симптоми раку ротової порожнини можна прийняти за інші проблеми в ротовій порожнині, такі як виразки, кандидозні інфекції або білі плями.
Головні симптоми раку рота
- виразка у ротовій порожнині, яка триває більше трьох тижнів
- червона або біла пляма в роті шишка в роті або на губі
- біль у роті
- утруднене ковтання
- труднощі з розмовою або хрипкий (хрипкий) голос
- клубок у шиї або горлі
- втрата ваги.
Читайте також про чотири симптоми раку з якими негайно потрібно до лікаря.
До речі, дієтолог назвав причини раку підшлункової залози, на які людина не має впливу.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.