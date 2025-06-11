Головний фактор, який не дає вам схуднути: і це не їжа

Чому стрес дуже впливає на сон?

За словами експерта, стрес виснажує не тільки емоційно, а й фізично, безжально відбираючи найцінніший ресурс - сон. І це має далекосяжні наслідки. Коли ми недосипаємо, наш організм починає шукати "швидке паливо", змушуючи нас прагнути швидких вуглеводів (солодкого) та жирного.

Солодке, як відомо, не насичує надовго, а жирне містить величезну кількість калорій. Але це ще не все. Ця категорія продуктів стимулює ріст "поганих" мікробів у кишківнику, що провокує в подальшому ще більшу тягу до подібних продуктів та, зрештою, до різних захворювань.

Ви набираєте вагу, стаєте дратівливими, спите ще гірше, і від цього знову ж таки стаєте гладкими та дратівливими.

Чому недосипання руйнує процес схуднення?

З усіх численних і жахливих для здоров'я ефектів недосипання, що негативно впливають на якість життя, одним з найпідступніших є зміна апетиту. Для одного дослідження вчені попросили 27 чоловіків та жінок віком від 30 до 45 років поспати лише одну ніч чотири години.

Цікаво, що, окрім тривалості, дуже велику роль відіграє також час засинання та пробудження, ці години є індивідуальними для кожної людини. І так, лягати спати о 5 ранку і прокидатися о 14 дня для декого може бути нормально, природно, здорово та продуктивно - і це варто пам'ятати.

З'ясувалося, що навіть однієї ночі недосипання було достатньо, щоб суттєво змінити рівні гормонів голоду та апетиту. Цікаво, що недосипання по-різному впливає на чоловіків і жінок, і наука поки що не може повністю пояснити чому. У чоловіків недосипання підвищує рівень гормону греліну, який відповідає за відчуття голоду, тоді як у жінок такого ефекту не спостерігалося.

Натомість у жінок знизився гормон глюкагоноподібний пептид-1 (GLP-1), який надсилає мозку сигнали про насичення - це той самий гормон, який замінюють препаратом Оземпік.

Отже, чоловіки стають голоднішими, а жінки гірше відчувають насичення. Результат один: усі учасники починали їсти більше. І не просто більше! Коли їх підвели до шведського столу, вони обирали переважно солодке та жирне, а не овочі, пісне м'ясо чи рибу. Тобто ті продукти, які погано насичують, дають швидку енергію і є висококалорійними.

Якщо ви думаєте, що головне - це дефіцит калорій, а все інше не так важливо, це не так. При дефіциті калорій та недосипанні ви можете втрачати кілограми з такою ж швидкістю, як ваш знайомий, але різниця в складі тіла буде суттєвою.

Ваш друг буде втрачати вагу переважно за рахунок жиру і лише трохи м'язів, тоді як ви будете втрачати м'язи, зберігаючи або навіть збільшуючи відсоток жиру. Якість схуднення є надзвичайно важливою, зауважує тренер.