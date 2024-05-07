Головний біль вранці: 5 причин, через які він може з'являтися

Головний біль - важливий симптом

Фахівці рекомендують не недооцінювати головний біль. Такий біль може виникати в різних формах і зазвичай викликається конкретним тригером. Існує понад 200 типів найпоширеніших захворювань, і жоден з них не можна недооцінювати.

Навіть нестача рідини вдень або кілька годин недосипання можуть спричинити головний біль. Але часом за цим симптомом може стояти й глибша причина. Важливо її знайти, щоб підібрати правильне лікування та запобігти болю у майбутньому.

Причини головного болю

Мігрень

Цей тип головного болю є одним із найбільш поширених типів і також типовий вранці.

"Час доби - між 4 та 9 ранку. У цей час доби організм має тенденцію виробляти менше ендорфінів та енкефалінів - вони діють як природні знеболювальні в організмі", - пояснює лікар Центру головного болю в клініці Клівленда Дженніфер Криглер.

Вона додала, що в ранні ранкові години виділяється підвищена кількість адреналіну. Це збільшує кров'яний тиск, що може спровокувати мігрень.

Синдром апное уві сні

Цей тип захворювання справді може викликати серйозні симптоми. До синдрому апное уві сні не можна ставитися легковажно: через нього у багатьох людей може зникати можливість дихати під час сну.

Це викликає головний біль у нічний час через брак кисню та підвищення тиску. З'ясувати самостійно, якщо у вас такі проблеми, складно. Зазвичай такі люди, попри тривалий і глибокий сон, не почуваються відпочилими та страждають від головного болю.

Скрегіт зубами

Скрегіт зубами може спричинити напругу в щелепних суглобах, які з'єднують нижню щелепу з черепом перед вухом. Ця звичка часто залишається непоміченою, хоч вона може мати багато негативних наслідків для здоров'я. Наприклад, призвести до зміни положення щелепи.

Все це призводить до напруги, яка провокує головний біль. Якщо ви підозрюєте, що ваш ранковий головний біль викликає скрегіт зубами або ваш стоматолог поставив потрібний діагноз - задумайтеся про наступні кроки. Наприклад, використання капи чи шини.

Вживання алкоголю

Міцні алкогольні напої часто провокують головний біль вранці. В алкоголі є сполуки, які негативно взаємодіють з нейротрансмітерами в мозку і можуть викликати головний біль або навіть мігрені.

Алкоголь є так званим сечогінним засобом - через нього доводиться частіше ходити до туалету. Багато людей прокидаються зневодненими після вживання алкоголю, що може посилити головний біль або сприяти розвитку симптомів.

Якщо виявиться, що деякі види алкоголю викликають більше головного болю, ніж інші, краще уникати їх наступного разу, коли ви п'єте - вживання достатньої кількості води перед сном також може творити чудеса.

Серйозне захворювання

У поодиноких випадках є ймовірність, що за головним болем криється щось потенційно серйозне - підвищений тиск може вказувати на пухлину головного мозку.

Люди з пухлинами головного мозку часто прокидаються рано вранці з головним болем, тому що тиск спинномозкової рідини найвищий рано вранці

"Якщо пухлина викликає набряк, це розтягує оболонки головного мозку і викликає головний біль", - говорить доктор Криглер.

Але це справді рідкість і не найімовірніша причина. Якщо пухлина головного мозку дійсно викликає симптоми, за словами доктора Вільямс, швидше за все, також будуть помітні такі симптоми, як проблеми із зором чи рівновагою, відчуття запаморочення та зміни психічного стану.