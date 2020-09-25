Головная боль может быть симптомом опасного заболевания: как отличить

Головная боль посещает практически всех людей на планете. У некоторых голова болит на перемену погоду, от перенапряжения, от усталости. А некоторых всю жизнь сопровождают мигрени, которые обычно передаются по наследству.

Обычно головную боль снимают обычными обезболивающими таблетками, но медики не рекомендуют ими увлекаться, так как частые головные боли могут сигнализировать о том, что со здоровьем есть проблемы. Как отличить обычную головную боль от симптома серьезного заболевания, пишет издание Changeua.

Первичные головные боли

Такие боли не указывают на наличие болезни. Они вызваны повышенной чувствительностью, генетическими факторами, воспалением кровеносных сосудов в области шеи и головы.

Кластерная головная боль

Этот вид боли встречается реже и чаще бывает у мужчин. Проявляется в виде пульсирующих неприятных ощущений, которые происходят в одном участке и с одной стороны головы. Врачи рекомендуют выпить обезболивающую таблетку и постараться расслабиться.

Мигрень

Тяжелая головная боль, пульсирующая, которая может сопровождаться тошнотой, повышенной чувствительностью к свету и звуку. Мигрень часто бывает наследственной. Чаще всего она вызвана стрессами, курением, голоданием, резкими переменами погоды и алкоголем. Самолечением заниматься категорически не рекомендуется, для правильной схемы лечения нужна консультация врача.

Головная боль тензионного типа

Проявляется в виде сдавленности лба и спазмов в области глаз, горла, затылка. Чтобы снять боль, приходится удерживать голову в одном положении на протяжении долгого времени. Если такие боли возникают часто, то нужно больше времени уделять физическим нагрузкам и обязательно посетить врача.

Вторичные головные боли

Такие головные боли часто бывают вызваны плохим физическим состоянием или болезнью. Пульсирующая боль может быть вызвана резким сужением кровеносных сосудов из-за передозировки кофеина. Нужно снизить потребление кофе и пить много воды.

Двухсторонняя боль в области глаз может свидетельствовать о проблемах с органами зрения. Стоит обратиться к офтальмологу.

Если к концу дня ощущается сильная боль в околоносовых пазухах, то это симптом отека слизистой или острой инфекции. К врачу нужно обратиться немедленно.

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