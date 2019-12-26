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Головная боль обеспечена: Землю накроет магнитная буря

STYLERЖизнь    26.12.2019 - 20:17
Головная боль обеспечена: Землю накроет магнитная буря
Магнитная буря в декабре 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Сильная магнитная буря накроет Землю в ближайшие часы

Магнитная буря накроет Землю уже в ближайшие часы и как отмечают эксперты, она будет средней степени. Именно такая буря негативно влияет на самочувствие людей, даже тех, кто не подвержен геомагнитным колебаниям.

Следующая магнитная буря накроет Землю 28 декабря и ожидаются слабые магнитные колебания магнитного поля. А вот 29-30 декабря человечество ждет новый сильный удар, который приведет к головным болям, ухудшению самочувствия и раздражительности.

Слабые геомагнитные колебания практически незаметны для жителей планеты, их воздействие могут ощутить только те, кто реагирует на перепады космической погоды. В дни сильных магнитных бурь самочувствие может ухудшиться даже у здоровых людей с хорошим иммунитетом.

Также страдают от геомагнитной активности люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У многих наблюдается обострение, повышенное артериальное давление, беспокойство. Люди с психическими расстройствами могут ощущать беспричинную тревогу, повышение адреналина в крови, страхи и раздражительность.

В дни магнитных бурь стоит снизить физическую нагрузку, минимизировать стрессовые ситуации, больше отдыхать, нормально спать и питаться. В рационе стоит увеличить количество воды и постараться выбраться на прогулку на свежем воздухе.

Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под рукой необходимые медицинские препараты и по необходимости – проконсультироваться с лечащим врачом.

Чрезмерные тренировки в спортивных залах стоит ограничить, если есть возможность отказаться от дальних поездок – то перенести их. Стоит избегать больших скоплений людей, не пить алкоголь, энергетики, крепкий чай и кофе.

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