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Головная боль: как с ней справиться, какие лекарства бесполезны

Что делать, если болит голова (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Головная боль чаще первична, то есть не зависит от "пережимания" сосудов, остеохондроза. Для ее устранения не нужны ноотропы и сосудистые препараты.

Об этом сообщил невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Медик объяснил, что, если человек 25-30 лет жил и затем после стресса у него возникли головные боли и врачи направляют на доплерографию и там обнаруживается гипоплазия позвоночной артерии и начинают лечить актовегином, когнумом, метакартином, метидой, нообутом, цитоколинами и цитоколинами - это абсолютно неправильно.

Часто пациенты, особенно в молодом возрасте, обращаются к врачам-терапевтам и к неврологам, где им назначают кучу сосудистых и ноотропных препаратов, которые ничем не помогают и не могут помочь и люди тратят на них десятки тысяч гривен.

70-80 % причиной головной боли является головная боль напряжения, отмечает врач. Это может длиться от 30 минут до нескольких дней.

Симптомы

боль присутствует с обеих сторон головы одновременно;

описывается пациентами, как чувство постоянного давления, будто голова находится в тисках (но не пульсирующая);

легкой или умеренной интенсивности;

не усиливаются при обычной физической нагрузке(ходьба, подъем по лестнице и т.д.)

отсутствие тошноты и рвоты;

отсутствует сочетание светобоязни и звукобоязни, может быть либо одно или другое! Или вообще отсутствует!

головная боль не связана с другими причинами (травмой, инфекциями, менингитом, энцефалитом, приемом лекарственных препаратов, заболевания зубов, глаз, синуситами, заболевания уха, анемией и т.д.)

Как лечить головную боль напряжения

Нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, парацетамол, индометацин, диклофенак, аспирин, комбинированные анальгетики - цитрамон, фармадол и т.д.)

Для профилактики головной боли напряжения

  • Нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, парацетамол, индометацин, диклофенак, аспирин, комбинированные анальгетики – цитрамон, фармадол и т.д.)
  • Психотерапия
  • Антидепрессанты с противоболевым эффектом.
  • Антиконвульсанты

Читайте также, как отличить головную боль от мигрени и чем лечить последнюю.

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