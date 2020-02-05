ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Головная боль и бессонница обеспечены: Землю накроет магнитная буря

STYLERЖизнь    05.02.2020 - 17:48
Головная боль и бессонница обеспечены: Землю накроет магнитная буря
Магнитные бури в феврале (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря влияет на физическое и психоэмоциональное состояние людей

Магнитная буря накроет Землю уже 6 февраля. Кто подвержен влиянию геомагнитных колебаний, в чем опасность метеоударов и как минимизировать их влияние - в материале Styler.

Согласно данным Физического института имени Лебедева (ФИАН), этот удар будет не слишком сильным. Но недооценивать влияние магнитной бури на здоровье все же не стоит.

Под магнитной, или геомагнитной бурей исследователи подразумевают возмущение геомагнитного поля Земли, которое вызвано потоками солнечного ветра. Они взаимодействуют с магнитосферой планеты, влияют на самочувствие людей, вызывая сбои в организме.

Магнитная буря сильно влияет на метеочувствительных людей, гипертоников, тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также на эмоционально нестабильных людей.

В этот период возможны приступы головной боли, скачки артериального давления, беспричинная усталость и раздражительность, депрессивные настроения и апатия.

Чтобы уберечься от негативного влияния магнитной бури в опасные дни стоит ограничить себя в кофе и полностью отказаться от алкоголя. Умеренные физические нагрузки, здоровое питание и правильный питьевой режим - такие советы дают медики. Неплохо было бы выспаться и избегать стрессов, а также посвятить этот день любимому делу.

Ученые сделали сенсационное заявление о магнитных бурях: могут привести к жутким последствиям Самые главные везунчики 2020: этим знакам Зодиака выпадет уникальный шанс
Новости Украины магнитная буря
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь