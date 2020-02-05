Головная боль и бессонница обеспечены: Землю накроет магнитная буря

Магнитные бури в феврале (коллаж: РБК-Украина)

Магнитная буря влияет на физическое и психоэмоциональное состояние людей

Магнитная буря накроет Землю уже 6 февраля. Кто подвержен влиянию геомагнитных колебаний, в чем опасность метеоударов и как минимизировать их влияние - в материале Styler.

Согласно данным Физического института имени Лебедева (ФИАН), этот удар будет не слишком сильным. Но недооценивать влияние магнитной бури на здоровье все же не стоит.

Под магнитной, или геомагнитной бурей исследователи подразумевают возмущение геомагнитного поля Земли, которое вызвано потоками солнечного ветра. Они взаимодействуют с магнитосферой планеты, влияют на самочувствие людей, вызывая сбои в организме.

Магнитная буря сильно влияет на метеочувствительных людей, гипертоников, тех, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также на эмоционально нестабильных людей.

В этот период возможны приступы головной боли, скачки артериального давления, беспричинная усталость и раздражительность, депрессивные настроения и апатия.

Чтобы уберечься от негативного влияния магнитной бури в опасные дни стоит ограничить себя в кофе и полностью отказаться от алкоголя. Умеренные физические нагрузки, здоровое питание и правильный питьевой режим - такие советы дают медики. Неплохо было бы выспаться и избегать стрессов, а также посвятить этот день любимому делу.