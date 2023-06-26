У Голосіївському парку Києва на приватному атракціоні мало не вбили дитину: деталі скандалу

Подробиці інциденту у Голосіївському парку

Все трапилося близько 21.00 вечора 25 червня. Семирічна дівчинка грала з друзями у доганялки на безкоштовному дитячому майданчику у парку. Там же розміщений атракціон "Мотузковий парк", який є платним.

Коли дівчинка бігла, вона уткнулася шиєю у металевий трос, що знаходився на майданчику.

"І тут, моя дитина, граючи в доганянки, біжить парком і щосили вписується шиєю в металевий трос, натягнутий для тренування клієнтів "мотузкового містечка", який знаходиться прямо на дитячому майданчику. Вписуючись у цей трос, дівчинка 7 років падає назад, спочатку ударяється об землю головою, потім спиною. Сальто було таке, як у кіно", - розповіла мама дівчинки.

За її словами, все це відбувалося на очах батьків інших дітей, а також працівників "мотузкового містечка".

Мама підняла доньку та надала їй першу допомогу. Ніхто зі співробітників атракціону цього навіть не запропонував.

"Мало того, що працівниця цього підприємства запропонувала мені зателефонувати до "міліції", мабуть, у Росії десь живе. Жоден! Просто жоден співробітник за ті 20 хвилин навіть не витяг аптечку!!! Не кажу вже про швидку", - поскаржилася киянка.

За словами жінки, директора "мотузкового парку" на місці не виявилося.

"Якийсь хлопчик, який представився ФОП, що орендує це місце, так і не зміг надати документи. Сказав, щоб я подавала запит. Щось там казав, що це вперше, ми пофарбуємо трос, щоб було видно", - зазначила Кудрицька.

Потім дитину відвезли до Охматдиту, на тілі дівчинки численні забої.

У Голосіївському парку Києва травмувалася дитина (фото: facebook.com/KudrikNastya)

"Мотузкове містечко" не повинно знаходитися на території дитячого майданчика. Воно має перевірятися. Бо трос, натягнутий тупо поміж дерев, дитина ввечері не побачить і вдариться головою. Цікаво, щоб робив директор, якби ситуація закінчилася смертю? Що там за співчуттям до українців, шановна дирекція парку?” - звернулася мати дитини до власника підприємства.

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