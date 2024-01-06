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Голлівудський актор загинув разом із двома дочками в авіакатастрофі: жахливий інцидент зняли на відео

Актору був 51 рік (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Голлівудський актор Крістіан Олівер, який знявся у багатьох відомих фільмах, загинув у авіакатастрофі. Разом із ним не стало і двох його дочок, у момент трагедії вони були поряд із ним.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що трапилося з актором і де сталася авіакатастрофа.

Під час написання матеріалу було використано джерела: New York Post, Searchlight, Instagram-сторінка Олівера.

Голлівудський актор загинув в авіакатастрофі - що відомо

Олівер відпочивав на Карибських островах разом із сім'єю. 4 січня 51-річний актор, а також дві його дочки - 12-річна Мадіта та 10-річна Аніка, сіли в кабіну одномоторного літака.

Пілот мав доставити їх з острова Бекія на Сент-Лусію. Однак, коли літак був над океаном, щось сталося. Пілот повідомив про раптові проблеми у диспетчерську службу. Він планував повернутися, але літак упав просто у воду.

Моторошний момент потрапив на відео. До місця трагедії швидко прибули рятувальники, проте врятувати актора, дітей та пілота дайвери вже не могли. Усі вони загинули.

 

Чим відомий актор

Олівер народився у Німеччині. Він знявся у багатьох фільмах, таких як "Повернення Геркулеса", "Індіана Джонс і циферблат долі", "Валькірія", "Спіді-гонщик".

Свою кар'єру актор розпочинав у США. Спочатку він був моделлю, а потім почав зніматися у фільмах та серіалах. Олівер був одружений. Кілька днів тому він публікував знімки з Карибських островів і тішився відпочинком. Тепер фани називають його останній допис "пророчим".

"Привіт звідкись з раю! До спілкування та кохання…2024, ми йдемо!" - написав Олівер за кілька днів до загибелі.

Останній допис актора (скриншот)

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