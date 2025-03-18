Голлівудські зірки, які могли бути причетні до вбивства Кеннеді: хто фігурує у теоріях змови

Кому з зірок приписують участь у вбивстві Кеннеді?

Одним із таких імен є легендарний співак та актор Френк Сінатра. Відомо, що він дружив з кількома мафіозними босами, зокрема з членами родини Луккезе і представниками інших кримінальних угруповань Нью-Йорка та Чикаго.

Його стосунки з мафією почалися ще в молодості, коли він почав виступати в клубах, підконтрольних кримінальним елементам, особливо в Лас-Вегасі, де мафіозні родини володіли багатьма казино. Ця підтримка, ймовірно, сприяла його популярності, адже його кар'єра почала набирати обертів саме завдяки допомозі таких осіб, як Чарлі "Боско" Рекі та Джо "Доктор" Сардо, що мали тісні зв'язки з мафією.

Якщо говорити про ймовірну причетність артиста до вбивства Кеннеді, то одна з найпоширеніших гіпотез полягає в тому, що американська мафія була невдоволена його політикою, особливо після того, як президент і його брат Роберт Кеннеді, який був генеральним прокурором, розпочали активну боротьбу з організованою злочинністю. Френк Сінатра (фото: Вікіпедія)

Деякі прихильники теорії змови стверджують, що Сінатра, як популярна фігура в Голлівуді, міг виступати посередником між мафією і політичними елітами, що своєю чергою могло зробити його причетним до організації вбивства Кеннеді.

Крім того, є припущення, що Сінатра, чия кар'єра і бізнес у Лас-Вегасі залежали від підтримки мафії, міг бути змушений виконати певну роль у реалізації цього злочину.

Ще одна теорія полягає в тому, що Сінатра мав особисту неприязнь до Кеннеді через зміну ставлення до нього після того, як виявилося, що Френк був пов'язаний з мафією, а глава Білого дому, ймовірно, намагався дистанціюватися від цієї ситуації. Вважається, що це могло сприяти напрузі між ними і стати ще однією причиною для змови.

"Конспірологи" припускають, що Сінатра міг як мінімум знати про змову. Втім, конкретних доказів, які б підтверджували цю теорію, не існує.

Інша знакова постать, ім'я якої часто спливає у контексті вбивства Кеннеді, - це голлівудська ікона Мерилін Монро, яка мала романи як з американським президентом, так і з його братом Робертом, що додавало неабиякої напруги в її стосунки з політичною елітою США. Мерилін Монро (фото: Вікіпедія)

Одна з найбільш популярних версій полягає в тому, що Монро була в курсі майбутнього вбивства Кеннеді. Прихильники теорії змови, які вважають, що усунути президента вирішили його поплічники, впевненні: знаменитість могла знати про вбивство, адже "вертілася" у високих кабінетах.

Існує безліч свідчень, які прихильники цієї теорії трактують як докази того, що Монро була в курсі важливих політичних змов проти свого коханця. Вони посилаються на її останні дні перед смертю, коли вона нібито намагалася зв'язатися з високопосадовими особами, щоб поділитися інформацією.

Інша теорія, як і у випадку з Сінатрою, полягає у зв'язках Монро з мафією, від членів якої селебретіз могла теж дізнатися про плани вбивства президента. Відповідно, її смерть також була інсценована, щоб вона не розповіла більше про те, що знала.

Особливе місце серед знаменитостей у конспірологічних теоріях займає Джек Рубі. Відомий гангстер і власник нічного клубу, який застрелив Лі Гарві Освальда, ймовірного вбивцю Кеннеді, сам по собі став ключовою фігурою у багатьох версіях змови. Джек Рубі (фото: Вікіпедія)

Його зв'язки з кримінальним світом Далласа та його раптовий вчинок породили питання про те, чи діяв він самостійно, чи був частиною більшого плану. Багато хто вважає, що Рубі "зачистив" Освальда, щоб той не розкрив правду про справжніх замовників вбивства.

Включення цих знаменитостей (а також Елізабет Тейлор і Джека Леммона, яким змововіри, щоправда, приділяють значно менше уваги) у конспірологічні теорії про вбивство Кеннеді, переважно ґрунтується на непрямих доказах, асоціаціях або припущеннях.

Більшість офіційних розслідувань та наукових досліджень не підтверджують їхню безпосередню причетність до злочину. Проте, захоплення конспірологією навколо цієї трагічної події залишається сильним, і відомі особистості, які так чи інакше були пов'язані з епохою Кеннеді, час від часу опиняються в центрі цих інтригуючих, але часто безпідставних теорій. Джон Кеннеді (фото: Getty Images)

Що відомо про вбивство Кеннеді?

35-го президента США Джона Фіцджеральда Кеннеді було вбито 22 листопада 1963 року в Далласі, штат Техас. Офіційно встановлено, що вбивцею був Лі Гарві Освальд, колишній морський піхотинець США. Він здійснив постріли з гвинтівки з Техаського книжкового сховища, коли президентський кортеж проїжджав повз. Кеннеді помер у лікарні Паркленд того ж дня.

Освальда було заарештовано, але через два дні його застрелив Джек Рубі, перш ніж він постав перед судом. Офіційне розслідування, проведене комісією Воррена, дійшло висновку, що Освальд діяв сам.

Нинішній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував, що 18 березня будуть розсекречені конфіденційні матеріали про вбивство Кеннеді.За словами Трампа, для загального ознайомлення стануть доступними близько 80 тисяч сторінок, які він охарактеризував як "цікаві".

Варто зазначити, що ще під час свого перебування на посаді президента у 2017 році, Трамп давав розпорядження відповідним відомствам внести зміни до певних документів, зокрема зняти гриф секретності з даних, що стосуються розслідування вбивства 35-го президента США. Тоді вперше було опубліковано 2891 документ з архіву Національного управління архівів і документації, пов'язаний з цим гучним злочином.

Однак, зважаючи на запити виконавчих органів та різних відомств США, Трамп ухвалив рішення тимчасово не розголошувати деякі матеріали з таємного архіву, оскільки їх публікація могла б зашкодити національній безпеці країни.

Очікується, що розкриття значного обсягу цих документів може розповісти всю правду про обставини трагічної загибелі Кеннеді, яка протягом багатьох десятиліть є предметом жвавих дискусій та різноманітних конспірологічних гіпотез.

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