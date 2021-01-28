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Годовщина со дня рождения Каденюка: жене космонавта угрожают и хотят отобрать жилье

Киев, Четверг 28 января 2021 22:34
Годовщина со дня рождения Каденюка: жене космонавта угрожают и хотят отобрать жилье
Семья Леонида Каденюка может потерять жилье (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 28 января, первому космонавту Независимой Украины Леониду Каденюку могло бы исполнится 70 лет. Он трудился всю свою жизнь, а после смерти у его семьи возникли проблемы.

Когда не стало мужа, Вера Каденюк попала в больницу с инсультом. Через полгода у нее случился еще один инсульт. Кроме того, сыну на телефон начали поступать угрозы, после чего на него два раза неизвестные нападали с ножом. Полиция ищет виновных уже несколько лет. Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Интересно, что угрозы и нападения совпали с периодом, когда квартиру, которая записана на Леонида Каденюка, жена попыталась оформить на себя.

Когда Вера Каденюк вместе с сыном пришла к нотариусу, чтобы переписать право наследования на квартиру на себя, им сказали, что поступило заявление от старшего сына Владимира.

Речь идет о сыне из России от первого брака. Ему с матерью Каденюк оставил трехкомнатную квартиру. Вторую квартиру космонавт получил от государства через 35 лет после первого брака.

Квартиру на Печерске он хотел переписать на младшего сына, но не успел. Теперь старший сын Владимир требует выплатить ему треть стоимости 4-комнатной квартиры.

"Два раза за 35 лет я его видела. Лишить его права наследства я не могу. Но он не имеет никакого права", - говорит Вера Каденюк.

Но по словам юристов, закон на стороне Владимира, поскольку Леонид Каденюк не оставил завещания.

Оплатить треть стоимости квартиры сыну от первого брака Вере Каденюк не за что. Она говорит, что пенсии хватает на платежки и еду. Но этим, история с жильем не заканчивается.

Появилось еще несколько людей, которые претендуют на эту квартиру. Первый - это Кизленко Владимир Игоревич. Он говорит, что лучший друг Леонида Каденюка, и получил от него завещание, право на квартиру.

Адвокат семьи Каденюков проверяет это завещание. А с сыном от первого брака хотят договориться, если же не удастся, то будут подавать в суд. Угрозы по телефону продолжают поступать.

Семья Леонида Каденюка может потерять жилье (видео: YouTube)

Напомним, сеть возмутило состояние могилы украинского космонавта Каденюка.

Ранее на видео показали роскошный особняк Софии Ротару в сосновой роще под Киевом.

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Новости Украины Жизнь жильеЛеонид Каденюк

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