Год с COVID-19: как украинцы научились ходить к врачам онлайн

Пандемия коронавируса внесла кардинальные изменения в различные сферы жизни. В частности, украинцы научились удаленно работать и учиться, покупать товары в интернете и даже "ходить" онлайн к врачам.

В телекоммуникационной компании Vodafone сообщили, что именно для посещения врачей онлайн в Украине создана клиника, которая работает в полностью новом формате и специализируется на телемедицинских консультациях - smart клиника " Здорро ".

Как отмечают в компании, прием в "Здорро" ведут более 1100 специалистов. Выбрать врача можно из 130 медицинских специальностей.

"Smart клиника "Здорро" предлагает не только разговор с врачом в онлайне, это площадка для полноценных медицинских консультаций с удобным интерфейсом, где есть возможность: открыть личный кабинет пациента, где будет фиксироваться история обращений и результаты консультаций; найти и выбрать врача по специальности, рейтингу и отзывам; записаться на прием в удобное время; получить онлайн консультацию в текстовом или видео формате с выводами врача; запросить альтернативное мнение у профильных специалистов", - отмечают в компании.

Благодаря тому, что Smart клиника "Здорро" работает в каждом украинском городе или селе, где есть интернет, вы можете консультироваться у ведущих специалистов со всей Украины.

Дополнительный критерий, который поможет вам выбрать специалиста - рейтинг, который зависит от стажа врача и ученой степени: среди специалистов клиники многие - практикующие кандидаты и доктора медицинских наук. Кроме этого, Smart клиника "Здорро" дает возможность получить разовую консультацию врача.

В Vodafone отмечают, что при создании клиники они ставили себе задачу - создать первое в Украине полноценное решение, объединяющее телемедицину и наработки Vodafone в сфере BigData аналитики, IoT-сервисов и в применении искусственного интеллекта.

Следующим этапом работы клиники будет подключение онлайн-аптек, лабораторий и чат-бота с элементами искусственного интеллекта, который поможет людям самостоятельно следить за состоянием своего здоровья и, в случае необходимости, обращаться за медицинской консультацией.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 6 377 новых случаев коронавируса. Это почти вдвое больше, чем днем ранее, когда было 3621 случай.