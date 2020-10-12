Гнилое общество: поступок водителя и пассажиров автобуса возмутил киевлян

Жительницу Киева возмутило поведение водителя и пассажиров автобуса
В субботу, 10 октября, жительницу Киева сильно возмутило поведения водителя и пассажиров автобуса №46, которые не захотели помочь женщине с ограниченными возможностями.
Инцидент произошел на остановке "Левобережная". Женщина в инвалидной коляске просила водителя подъехать пандусом, чтобы она могла заехать в общественный транспорт. Об этом сообщает Татьяна Шахник на своей странице в Facebook.
Водитель игнорировал ее, поэтому она обратилась к пассажирам, но люди тоже не обращали на нее внимания. Они просто отталкивали всех, чтобы побыстрее занять сидячие места.
Татьяна решила помочь женщине и забежала к водителю, но тот только отмахивался, чтобы она шла прочь. Кондуктор сказала, что она не водитель и помогать не станет даже в просьбе подъехать пандусом к бордюру.
Среди людей нашелся один небезразличный парень, который просто шел мимо. Он начал помогать в открытии пандуса, но он не отбрасывался, потому что был закрыт.
Татьяна еще раз попросила водителя выйти и открыть пандус, но он просто закрыл дверь автобуса, когда она была на лестнице. Татьяну придавило, и она подняла шум, после этого водитель приоткрыл дверь, чтобы она могла выйти. Но женщина просто выпала. А водитель уехал.
Автобус №46 (фото: facebook.com/tanya.sahnyuk)
Женщина шокирована таким равнодушием граждан, и подчеркнула, что сильно разочарована от гнилого общества. Пользователи сети также возмущены поведением пассажиров и водителя автобуса.
Напомним, киевляне жестко проучили неадеквата за рулем.
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