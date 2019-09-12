Гнилая еда и шесть кошек: в Киеве 2-летняя девочка жила в жутких условиях (фото)

В Киеве из неблагополучной семьи забрали двухлетнюю девочку. Жильцы дома пожаловались правоохранителям на то, что в квартире дома на улице Приречная (Оболонь) часто устраивают пьянки, а полураздетый ребенок сам бродит по подъезду. Об этом сообщили пресс-служба полиции Киева.

Приехавшие патрульные были шокированы увиденным. Квартира захламлена, стоит жуткая вонь, а в холодильнике испорченная еда. Кроме того, в помещении обнаружили истощенную собаку и шесть кошек.

Горе-мать с мужем не живет, а в квартире также прохивают ее мать с сожителем, а также бабушка с дедушкой. Все они злоупотребляют спиртным, часто оставляя девочку без присмотра.

В Киеве ребенка нашли в квартире с жуткими условиями (фото: npu.gov.ua)

Мать ребенка, по ее словам, якобы работает официанткой, впрочем, эта информация сейчас проверяется.

Сотрудники ювенальной полиции намерены следить за тем, как мать девочки будет выполнять требования по обеспечению ребенку нормальных условий. Только после этого девочку смогут вернуть.

В Киеве ребенка нашли в квартире с жуткими условиями (фото: npu.gov.ua)

В свою очередь столичные сотрудники ювенальной превенции обращаются к гражданам не оставаться равнодушными, а сообщать на спецлинию 102, если узнают о случаях оставления детей в опасности.

Ранее мы писали, что на Прикарпатье нашли ребенка-маугли - он боится людей и не разговаривает.

Напомним, недавно в Запорожье горе-родители бросили своих детей, и о них заботился бездомный.