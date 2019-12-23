Гнетущая мгла и разруха: в сети показали жуткие кадры разрушенного Донбасса

В сети показали кадры Донецка, который был разрушен боевиками за шесть лет оккупации. Ранее развитый город превратился практически в руины. Видео разместили в Twitter-акаунте ZelloXoxma.

На кадрах небольшого видеоролика видно бетонные руины крупного супермаркета Метро, от которого остался только каркас. Вся территория вокруг, а также дорога - в осколках от снарядов и ямах. Блогер показал, как выглядит на данный момент бывший торговый центр, и пасмурная погода добавляет ролику гнетущее впечатление.

"Жил некий Донецк "угнетенный" Украиной, с новостройками, работой, новым аэропортом, с Лигой чемпионов на новом стадионе. А потом вдруг - бац !! И его "асвабадили!" Что становится с территорией, когда туда приходит русский мир? Там вас ждет разруха, подавляющая мгла и серая зона", - говорится в подписи к видео.

Пользователи негативно отреагировали на такие грустные кадры из оккупированного Донецка.