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Гнетущая мгла и разруха: в сети показали жуткие кадры разрушенного Донбасса

STYLERЖизнь    23.12.2019 - 22:55
Гнетущая мгла и разруха: в сети показали жуткие кадры разрушенного Донбасса
В сети показали жуткие кадры разрушенного Донецка (Коллаж РБК-Украина)

Вместо дорог в Донецке только ямы, а все вокруг усыпано осколками

В сети показали кадры Донецка, который был разрушен боевиками за шесть лет оккупации. Ранее развитый город превратился практически в руины. Видео разместили в Twitter-акаунте ZelloXoxma.

На кадрах небольшого видеоролика видно бетонные руины крупного супермаркета Метро, от которого остался только каркас. Вся территория вокруг, а также дорога - в осколках от снарядов и ямах. Блогер показал, как выглядит на данный момент бывший торговый центр, и пасмурная погода добавляет ролику гнетущее впечатление.

"Жил некий Донецк "угнетенный" Украиной, с новостройками, работой, новым аэропортом, с Лигой чемпионов на новом стадионе. А потом вдруг - бац !! И его "асвабадили!" Что становится с территорией, когда туда приходит русский мир? Там вас ждет разруха, подавляющая мгла и серая зона", - говорится в подписи к видео.

Пользователи негативно отреагировали на такие грустные кадры из оккупированного Донецка.

  • Донецк превратился просто в российский полигон, а в полигоне не нужна инфраструктура. Метро местные разносили. Даже у нас в Лисичанске в 2014 году народ успел помародерствовать.
  • Это российский мир
  • Диды за METRO вискарь проливали!
  • Абхазия повторилась
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