Глобальне потепління може спровокувати нові пандемії: вчені зробили попередження

За результатами нового дослідження, вчені заявляють, що наступна пандемія може прийти з Арктики. Вона буде викликана глобальним потеплінням, оскільки через підвищення температури повітря починають танути льодовики. Віруси, які скуті зараз у льодах, можуть звільнитися.

Дослідники вивчили ґрунт та осадові породи в озері Хейзен. Це найбільше водоймище на півночі за полярним колом. Методом секвенування вони спробували виявити там ДНК та РНК різних вірусів.

"Через потік води від льодовиків, що тануть, ризик зростає. І до цього призводить зміна клімату. Арктика може стати благодатним ґрунтом для розвитку нових пандемій", - стверджують вчені.

Попередні дослідження води показали, що справді в результаті танення льодовиків можуть виділятися різні патогени, паразити та віруси. При таненні всі вони звільнятимуться і потраплятимуть у русла річок та озер.

Тому вчені вважають, що є великий ризик, що глобальне потепління може спровокувати нові пандемії.

За останні 20 років танення льодовикового щита Гренландії підвищило рівень світового океану на 1,2 см.