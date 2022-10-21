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Глобальне потепління може спровокувати нові пандемії: вчені зробили попередження

Танення льодовиків може викликати на Землі нові пандемії (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На тлі глобального потепління відбувається танення льодовиків, у яких можуть ховатися безліч вірусів. І це загрожує людству новими пандеміями.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі The Royal Society.

За результатами нового дослідження, вчені заявляють, що наступна пандемія може прийти з Арктики. Вона буде викликана глобальним потеплінням, оскільки через підвищення температури повітря починають танути льодовики. Віруси, які скуті зараз у льодах, можуть звільнитися.

Дослідники вивчили ґрунт та осадові породи в озері Хейзен. Це найбільше водоймище на півночі за полярним колом. Методом секвенування вони спробували виявити там ДНК та РНК різних вірусів.

"Через потік води від льодовиків, що тануть, ризик зростає. І до цього призводить зміна клімату. Арктика може стати благодатним ґрунтом для розвитку нових пандемій", - стверджують вчені.

Попередні дослідження води показали, що справді в результаті танення льодовиків можуть виділятися різні патогени, паразити та віруси. При таненні всі вони звільнятимуться і потраплятимуть у русла річок та озер.

Тому вчені вважають, що є великий ризик, що глобальне потепління може спровокувати нові пандемії.

За останні 20 років танення льодовикового щита Гренландії підвищило рівень світового океану на 1,2 см.

До речі, раніше ми писали про те, як виглядатиме Земля, коли розтануть усі льодовики.

А ще розповідали про те, що світ на порозі 5 катастрофічних кліматичних моментів.

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Глобальне потеплінняисследование