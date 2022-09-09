Глисты тут не при чем: доктор объяснил скрежет зубов по ночам

Бруксизм - это самопроизвольное сжатие жевательных мышц и скрежет зубами ночью или днем. Глисты к этому не имеют никакого отношения.
Об этом рассказал врач-невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.
Стоматологи предлагают капы, но они не показали в перспективе эффекта, а наоборот обнаружено, что нарушают прикус.
Если не помогает гигиена сна, немедикаментозные средства, и лечение у психотерапевта, то перспективный метод лечения - это ботулиновый токсин.
Ботулиновый токсин расслабляет жевательные мышцы, переводит их в состояние сна, инъекции нужно делать 2 раза умысла, жевательная функция не страдает.
Ботокс также сделает более красивой форму лица, овал лица.
Были проведены исследования, что инъекции ботокса в жевательную мышцу облегчают протекание бруксизма.
Напомним, что ранее врач назвал абсолютно бесполезный способ лечить гипертонию.
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