На глазах у семьи: многодетный отец разбился на карусели под Одессой (видео)

Накануне многодетный отец разбился на карусели под Одессой, оставив жену и трое детей без единственного кормильца. О жутком инциденте информирует издание "Сегодня".

Празднование дня Белгород-Днестровского завершилось плачевно для многодетного отца, который упал с карусели с пятиметровой высоты и разбился насмерть, поскольку ремень безопасности был ненадежен и самостоятельно расстегнулся.

Отмечается, что аттракционы установили накануне, а потому многодетной семье стало интересно опробовать новые карусели. Однако конструкция аттракциона оказалась слишком слабой, были видны следы сварочных работ, в том числе - на ремне безопасности.

За две минуты прибыли медики и констатировали смерть, диагностировав черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Следователи открыли уголовное производство и предъявили подозрение владельцу аттракциона. Теперь нарушителю грозит восемь лет за решеткой.

Качели на время следствия опечатали. Владелец с прессой общаться отказывается. Журналисты выяснили, что он с аттракционами постоянно гастролирует по Украине. Разрешения на их размещение дают местные власти, но они не проверяют техническое состояние аттракционов.

Видео: (YouTube/Сегодня)

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