Глава "Роскосмоса" наехал на экс-посла США и мгновенно поплатился за это

Facebook заблокировал главу "Роскосмос" Рогозина (Коллаж РБК-Украина)

Facebook заблокировал возможность публиковать посты и комментарии главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Российский чиновник попал в немилость после своего высказывания в адрес бывшего посла в России Майкла Макфола.

Экс-посол США в России Майкл Макфол на своих страницах в социальных сетях высказал поддержку протестов в защиту оппозиционера Алексея Навального. Он выразил на своей странице в Twitter восхищение смелостью граждан. Детали сообщает ТСН.

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Главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину эти публикации не понравились, и он посоветовал Майклу Макфолу не вмешиваться в дела другой страны.

"Нам известно, как "борцы за свободу слова" в США эту свободу слова в своих сетях блокируют. Понимаю, зачем в твоем твите ссылка на админа Twitter. Хочешь меня заблокировать, Майкл? А твои высказывания здесь - это наглое вмешательство в дела моей страны. Good night, @McFaul", - написал Рогозин.

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После этого глава "Роскосмос" решил перенести полемику на страницы в Facebook, где уже более жестко обратился к всем американцам.

"Вы, господа американцы, окончательно обнаглели. Учителей из себя не стройте, учителя вы хреновые, такой бардак на весь мир в себя устроили", - написал Рогозин.

Еще через несколько часов пост Рогозина был скрыт, а он сам сообщил, что ему заблокировали аккаунт.

"Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает правила Сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся "свобода слова" на американский манер", - сообщил глава "Роскосмоса".

Напомним, ранее мы писали о том, что Twitter заблокировал десятки тысяч аккаунтов сторонников теорий заговора.