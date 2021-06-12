Главный санврач рассказал, когда делать прививки после перенесенного COVID-19

Замминистра также отметил, что вакцинация сейчас является доступной, безопасной, и влияет на систему общественного здоровья.

"Она защищает не только от самого развития коронавирусной болезни, но и от тяжелого течения этой болезни, снижает риск быть госпитализированным или умереть", - сказал Кузин.

Врач считает вакцинацию примером здравого смысла и ответственности за свое здоровье и окружающих.

Замглавы Минздрава рассказал об общепризнанной рекомендации после перенесенного COVID-19 делать прививки не ранее, чем через 6 месяцев.

"Если человек имеет сопутствующие заболевания, или у него есть иммунные заболевания, он может сделать такую ​​прививку раньше. Такое решение должно приниматься после консультации с врачом", - подчеркнул Кузин.

Он добавил, что сейчас на всей территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемиологической опасности, в целом фиксируется снижение уровня заболеваемости. Тем не менее осенью "ситуация не будет такой красивой, какой она есть сейчас".

"Однако мы не рассчитываем на то, что вспышка будет масштабный, или такой, какой была в прошлом году. Поскольку есть часть людей, которая уже переболела, или вакцинировалась", - сказал главный санврач Украины.