Главные принципы безопасного питания: советы доктора Комаровского

Доктор Комаровский дал ряд советов, как избежать пищевых отравлений
Доктор Евгений Комаровский рассказал о самых важных правилах безопасного питания, которые важны для того, чтобы избежать риска пищевых отравлений, как у взрослых, так и у детей. Об этом врач сообщил на своей Instagram-странице.
Именитый педиатр, недавно рассказавший о важных нюансах сезонной алергии, сообщил родителям о пяти принципах безопасного питания.
Комаровский рассказал о правилах безопасного питания (instagram.com/doctor_komarovskiy/)
Пользователи сети согласились с педиатром, о чем они высказались в комментариях под публикацией.
Напомним, недавно доктор Комаровский сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.
Ранее доктор Комаровский также ответил на важный вопрос, которым часто задаются родители малышей, столкнувшиеся с первыми трудностями при прорезывании молочных зубов.
К слову, Евгений Комаровский рассказал родителям, как быстро и правильно приучить ребенка к горшку.