Главное - вовремя обнаружить: Супрун напомнила украинцам о смертельных недугах

Супрун поделилась важными рекомендациями
Уляна Супрун решила напомнить украинцам о смертельных недугах, а также сообщила, как себя от них уберечь. Соответствующий пост эксперт разместила в соцсети Facebook на своей странице.
"Продолжается Европейская неделя тестирования на ВИЧ и гепатиты B и С. Уделите 15 минут своего времени и обязательно пройдите тест. В случае этих болезней раннее выявление и своевременно начатое лечение очень важны и могут сохранить вам жизнь", - написала Супрун.
Кроме того, и.о. министра здравоохранения рассказала, где можно провериться:
В Киеве мобильные пункты будут работать по такому графику:
"Около 60 000 человек в Украине не знает о своем ВИЧ-статусе. Кроме того, большинство новых случаев выпадают на 3 и 4 клинические стадии ВИЧ-инфекции, когда состояние здоровья уже неудовлетворительное. Эта ситуация может быть исправлена, если не закрывать глаза на проблему и вовремя проходить тестирование", - подытожила Супрун.
Ранее Супрун рассказала, как побороть приступ тяжелой тревоги, когда чувствуешь страх и растерянность.
Сообщалось о том, что Супрун назвала основную причину проблем с печенью. Оказывается, данный орган не впитывает в себя тяжелые металлы или антибиотики, к тому же, это может быть довольно опасно.
Также Супрун поделилась шокирующими фактами про сахарный диабет. Эксперт утверждает, что уровень глюкозы в крови должен быть относительно постоянным, а ее избыток опасен для сосудов, нейронов, кожи, форменных элементов крови, сетчатки глаза и даже усугубляет течение бактериальных инфекций.