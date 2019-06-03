Травма несовместима с жизнью: новые подробности о подстреленном мальчике

В Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик стал жертвой пули, которую выпустили нетрезвые полицейские во время развлечения на природе. Трагедия произошла в пятницу, 31 мая, и медики отчаянно борются за то, чтобы сохранить ребенку жизнь.

Мальчика сначала доставили в больницу Переяслав-Хмельницкого, но там оказать помощь ему не смогли, так как не было соответствующего оборудования. Перевозить его побоялись и вызвали нейрохирурга. Через несколько часов его перевезли в Киев, где была проведена сложная операция и ребенку удалили часть черепа.

Как рассказал руководитель отделения детской нейрохирургии Александр Гончарук, ребенок в крайне тяжелом состоянии и на данный момент находится на аппарате искусственного дыхания. У него повреждено левое полушарие мозга. Также выяснилось, что пулю из мозга ребенка не удалили, так как она находится очень глубоко.

"Пуля находится очень глубоко, и ее удаление - это дополнительная травма головного мозга и может дополнительно повлиять на восстановление ребенка", - объяснил профессор Николай Полищук в комментарии для издания "Vesti".

Также стали известны имена полицейских, которые виновны в трагедии. Это патрульный – старший сержант Петровец, 1977 года рождения и инспектор водной полиции – лейтенант Приходько, 1988 года рождения. 31 мая они отдыхали в Переяслав-Хмельницком, употребляли спиртные напитки и стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам недалеко от детской площадки. В результате таких забав и пострадал пятилетний Кирилл Тлявов, который гулял во дворе с 11-летним братом.

Бабушка Кирилла рассказала журналистам, что хирурги убрали осколки, гематому, но пулю достать не смогли.

"Хирург убрал осколки, гематому, но пулю так и не достали, это оказалось невозможно. Но говорят, что с таким живут. Главное сейчас — чтобы внук пришел в себя", - сообщила Александра Тлявова.

Она добавила, что полицейские, из-за которых пострадал ее внук, после стрельбищ поехали развлекаться дальше и только около четырех утра их задержали в стельку пьяными. Они признались, что стреляли, но кто именно выстрелил в ребенка – сказать не смогли.

В воскресенье, 2 июня, к Тлявовым приходили родственники полицейских и предложили оплатить лечение ребенка.

"В воскресенье приходили мать и сестра одного из них. Извинялись, дали 10 тысяч гривен. Приходила какая-то женщина и от второго полицейского. Она перечислила 6 тысяч гривен. Понятно, что надолго нам этого не хватит — впереди длительное лечение и потом, даст Бог, реабилитация. Главное, чтобы Кирюша выжил. А что касается этих людей, то они в любом случае должны понести наказание по всей строгости закона. И мы будем на этом настаивать. Никакого искреннего расскаянья там, судя по всему, нет", - добавила бабушка пострадавшего ребенка.

Прогнозы врачи давать боятся, так как травма у Кирилла очень сложная и тяжелая. Они честно сказали родным, что травма несовместима с жизнью, но они верят, что мальчик выкарабкается.

Пьяные полицейские выстрелили в ребенка (YouTube/Громадське)

Позже стало известно, что пятилетний Кирилл скончался в больнице, так и не придя в сознание.

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