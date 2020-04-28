Глава ВОЗ шокировал заявлением о завершении пандемии

Коронавирус в мире заразил уже более 3 миллионов человек и инфекция не утихает. Например, в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии сейчас растет количество инфицированных COVID-19. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что конец пандемии коронавируса еще не близок.

"Пандемия далека от завершения", - подчеркнул глава ВОЗ.

Также он очень обеспокоен уровнем медицинского обслуживания, особенно у детей.

"Нам придется пройти долгий путь и сделать большую работу", - отметил гендиректор организации.

По данным ВОЗ, в результате пограничных и других ограничений из-за пандемии в более 20 странах не хватает вакцин от других болезней.

"Количество случаев заболевания малярией в странах Африки к югу от Сахары может удвоиться. Этого не должно случиться, мы работаем со странами, чтобы поддержать их", - добавил глава ВОЗ.

Напомним, что в мире заражены коронавирусом более 3 млн человек, скончались от осложнений инфекции 207 тыс., вылечились 882 тыс. пациентов. Наибольшее количество жертв зафиксировано в США 55,4 тыс., инфицированы почти 1 млн граждан страны, 15 тыс. находятся в критическом состоянии. Серьезнейший удар нанесен экономике, начало выздоровления которой планируется не ранее конца лета. По словам американского министра финансов Стивена Мнучина, власти страны вливают триллионы долларов для спасения экономики государства.

Как мы ранее писали, врачи обнаружили у заразившихся коронавирусом детей опасную патологию.