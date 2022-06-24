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Глава Ростуризма расхваливает пирожки с ядовитыми грибами: "вкусно и необычно"

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Россия, Пятница 24 июня 2022 23:08
Глава Ростуризма расхваливает пирожки с ядовитыми грибами: "вкусно и необычно" Коллаж РБК-Украина: глава Ростуризма расскала, как ела пирожок с мухомором
Автор: Владимир Костырин

Министр туризма России Зарина Догузова рассказала, как на Урале в Свердловской области попробовала пирожок с мухомором, и ей понравился вкус. Чиновник также убеждена, что Екатеринбург может стать центром гастрономического туризма в РФ.

Об этом глава Ростуризма рассказала в интервью "Комсомольской правде".

Российский чиновник призналась, что до этого не пробовала пирожки со смертельно ядовитыми грибами, но в итоге блюдо ей запомнилось и понравилось.

"Больше всего запомнился пирожок с мухомором. Мне обещали, что я точно останусь жива. Было вкусно и необычно", - говорит Догузова.

Также глава Ростуризма добавила, что так и не получила от местных внятный ответ на вопрос, что такое "уральская кухня", и резюмировала, что значение этого термина еще предстоит придумать.

"Это постоянный поток креатива и фантазии, основанный на местных сезонных продуктах", - сообщила министр.

На фоне закрытия для россиян большинства туристических зарубежных направлений из-за полномасштабной военной агрессии против Украины и мировых санкций, Догузова активно расхваливает Средний Урал.

Так, по ее убеждению, Екатеринбург может стать центром гастротуризма, а еще это "абсолютно готовое туристическое направление, где есть все, что нужно современному туристу для комфортного и интересного путешествия".

Впрочем, глава Ростуризма тут же уточняет, что во время своего путешествия в Свердловской области и сплава по реке Часовая сталкивалась с проблемами с инфраструктурой, недостаточным количеством туалетов, малым количеством точек проката.

А также высказалась о новых направлениях зарубежного туризма для россиян в Сирию, Иран и Пакистан, которые "в определенной степени могут пользоваться популярностью", хоть и не массовые.

Пока в стране-агрессоре чиновники расхваливают блюда из ядовитых грибов, в Украине грибников предупреждают, как во время "тихой охоты" не насобирать в лукошки грибы, опасные для здоровья.

Ранее также мы сообщали, куда лучше ехать грибникам на "тихую охоту".

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Российская Федерация Екатеринбург гриби Туризм
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