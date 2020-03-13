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Глава Минздрава "предрек" смерть от коронавируса трети украинцев (видео)

STYLERЖизнь    13.03.2020 - 22:05
Глава Минздрава "предрек" смерть от коронавируса трети украинцев (видео)
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Украине "убьет" часть населения, по мнению министра здравоохранения

Коронавирус в Украине подтвердили у троих людей. А новоиспеченный глава Минздрава Илья Емец уже успел оскандалиться, напророчив смерть от COVID-19 определенной категории украинцев. Об этом в Facebook написал нардеп из партии "Голос" Ярослав Железняк, а позже в сети появилось видео со скандальным высказыванием топ-чиновника.

Об этом Емец сказал во время заседания профильного комитета.

"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", - заявил Емец.

Глава Минздрава &quot;предрек&quot; смерть от коронавируса трети украинцев (видео)

Емец предрек смерть пенсионерам от коронавируса (скрин: facebook.com/zheleznyak.y)

При этом такое высказывание глава Минздрава допустил в прямой трансляции канала "Рада".

Отметим, что согласно последним данным в Украине живет около 11,5 млн пенсионеров. Это составляет почти треть населения страны.

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Опубліковано Світланою Мащенко Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Илья Емец предрек смерть пенсионерам от коронавируса (скрин: facebook.com)

Напомним, что в Украине три подтвержденных случая инфицирования COVID-19 - два в Черновицкой области и один - в Радомышле Житомирской области. Женщина из Радомышля 13 марта умерла от осложнений коронавирусной инфекции - двусторонней пневмонии.

Кроме того, в Италии умерла украинка, которой диагностировали коронавирус.

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