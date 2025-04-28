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Гламурна футболістка в бікіні зводить шанувальників з розуму звабливими фото

Мадлен Райт (фото: instagram.com/madelene_wright)
Автор: Іванна Пашкевич

Англійська футболістка Мадлен Райт, яка також будує кар'єру в індустрії для дорослих, вразила шанувальників новими зухвалими фото у бікіні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спортсменки.

26-річна зірка поділилася у соцмережах двома яскравими кадрами, на яких позує на скелях у бікіні лососевого кольору. Мадлен Райт (фото: instagram.com/madelene_wright)

Свій образ вона доповнила кольє з черепашок і браслетом у тон. 

"Сезон відпусток тільки почався", - підписала кадри красуня.Мадлен Райт (фото: instagram.com/madelene_wright)

Зазначимо, що раніше Мадлен виступала за клуб "Чарльтон Атлетик" і вважалася однією з ключових футболісток команди. Однак її кар'єра зазнала краху після скандалу, коли в мережі з'явилося відео, на якому вона п'є шампанське за кермом автомобіля. 

Керівництво клубу визнало таку поведінку несумісною з принципами професійного спорту, і після розмови з головним тренером спортсменку було звільнено.Мадлен Райт (фото: instagram.com/madelene_wright)

Після відходу з футболу Райт намагалася повернутися у великий спорт, найнявши особистого тренера Люка Джонса для підтримання форми. 

Проте знайти нову команду їй не вдалося, і Мадлен вирішила змінити напрям діяльності. Вона почала працювати моделлю, брати участь у рекламних проєктах та створювати контент для платформи OnlyFans. 

 

Мадлен Райт (фото: instagram.com/madelene_wright)

За рік підписки на її матеріали приносять їй близько 600 тисяч євро. Ба більше, Райт увійшла до десятки найуспішніших авторів платформи, конкуруючи з такими відомими особистостями, як колишня зірка UFC Пейдж ВанЗант.

Попри досягнення в новій сфері, у серпні 2024 року Мадлен несподівано оголосила про повернення у спорт, підписавши контракт із клубом "Чешем Юнайтед" напередодні старту сезону 2024/25.Мадлен Райт (фото: instagram.com/madelene_wright)

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