Гінеколог розвіяла міф про гель для інтимної гігієни, в який вірять усі
Існує твердження, що потрібно підтримувати pH наших статевих органів за допомогою гелів для інтимної гігієни. Тому жінки мають їх використовувати.
Чи справді це так, розповіла в інтерв'ю РБК-Україна розповіла лікарка-гінекологиня Людмила Шупенюк.
Чи потрібен жінкам гель для інтимної гігієни?
За словами експертки, "у нашому організмі є все, що потрібно для того, щоб він був здоровий".
"Є спеціальна флора, яка підтримує правильне pH. Яке має бути? Там є своя паличкова флора, яка створює кисле середовище, яке фільтрує все, що попадає ззовні. Але pH піхви та взагалі флора піхви залежить від стану кишківника", - розповіла лікарка.
Вона зазначила, якщо ми говоримо про жінку, у якої є проблеми з кишківником, з харчуванням, з закрепами, що впливає на стан її піхви та на її флору, вона буде вимагати спеціального догляду.
"Якщо жінка молода й здорова, то підтримувати pH за допомогою якихось спеціальних засобів, не обов’язково", - уточнила гінеколог.
"Але знову ж таки й для шкіри рук, і для шкіри обличчя, ми враховуємо pH. Чому не потрібно тут? Ясна річ, що дуже багато маркетингу в цьому всьому є. І можливо, певному відсотку жінок це абсолютно не потрібно, але серед них точно буде та частина, для якої це буде вкрай важливо", - розповіла Шупенюк.
До речі, є інтимні гелі, які створюють pH, який не дає розмножуватися молочниці, або створюють pH, який не допускає виникнення бактеріального вагінозу, зазначила фахівець.
Тому в таких випадках можна підібрати правильну інтимну гігієну, яка й буде фактично лікувальним засобом.
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