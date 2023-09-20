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Гінеколог розповіла, який популярний препарат не можна використовувати українкам

Гінеколог розповіла правду про відомий препарат (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Часто гінекологи призначають жінкам Тержинану. Зазвичай його виписують для лікування вагінітів, спричинених чутливими до препарату мікроорганізмами.

Про небезпеку цього препарату пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікарки Дар'ї Петрусевич.

Що не так із Тержинаном

За словами Петрусевич, цей препарат є досить популярним серед лікарів для призначення пацієнткам. Він складається з чотирьох діючих речовин: тернідазол, неоміцин, ністатин і преднізолон.

Преднізолон - це глюкоркортикоїд, який справді можуть використовувати в гінекології для лікування десквамативного запального вагініту чи вульварного дерматиту.

Ністатин найчастіше не є препаратом "першої лінії необхідності", але іноді його можуть застосовувати для лікування рецидиву кандидозів.

Тернідазол - це антибіотик, проте його немає в протоколах лікування бактеріального вагінозу, розповідає лікарка. За певних виключень його також можна використовувати для лікування цього захворювання. 

Неоміцин - це також антибіотик, але його в гінекології не використовують взагалі. 

В яких випадках його можуть призначити

Дар'я підбиває підсумки, що для того, аби жінці призначили Тержинан, у неї повинні бути кілька із нижче зазначених діагнозів водночас:

  • десквамативний запальний вагініт
  • вульварний дерматиит
  • вульвовагінальний кандидоз
  • бактеріальний вагіноз

Разом із тим вона зазначає, що засоби, які використані в цьому препараті, не можна застосовувати для лікування ані вульвовагінального кандидозу, ані бактеріального вагінозу. 

"Тому, по-перше, жінку з таким комбо діагнозів дуже важко знайти. По-друге, є набагато більш ефективні препарати, які використовують для лікування ізольованої грибкової інфекції та бактеріального вагінозу", - пояснює фахівець.

Вона додає, що найчастіше Тержинан призначають за наявності одного з вище перерахованих станів. Однак через велику кількість діючих речовин жінка може отримати підвищений ризик розвитку резистентності до антибіотиків і глюкокортикоїду (преднізолон), який їй не потрібен.

Варто пам'ятати, що кожна діюча речовина потенційно може мати свої побічні ефекти. Саме тому гінеколог радить використовувати препарати з однією діючою речовиною, яка потрібна для точкового лікування конкретного стану.

 

@daria.gynotes Про жіноче здоров’я - в Instagram gynotes, запрошую

Раніше ми розповідали, які профілактичні обстеження повинна регулярно проходити жінка.

Читайте також, що із щоденної гігієни не можна робити жінкам для збереження здоров'я.

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