Гінеколог розповіла, які симптоми під час вагітності повинні насторожити жінку

Що відбувається в організмі під час вагітності

Для організму жінки вагітність - це неабиякий виклик, що потребує значних анатомічних і фізіологічних перебудов. Тіло, настрій, звички - все змінюється.

Зміни відбуваються у відповідь на низку факторів, серед яких: коливання в рівнях гормонів, збільшення загального об’єму крові, збільшення ваги та розмірів плоду в процесі розвитку. У більшості жінок ці зміни є тимчасовими і зникають через деякий час після вагітності.

Гінеколог Оксана Некрич розповіла, що немає практично жодної системи в організмі жінки, яка б не зазнала змін під час вагітності.

Що потрібно знати про гормони

Лікар розповіла, що в цей період організм жінки зазнає значних змін у гормональному плані. Найбільше це стосується таких гормонів, як хоріонічний гонадотропін, прогестерон, естроген, пролактин, окситоцин та релаксин.

Хоріонічний гонадотропін

Це специфічним гормоном вагітності - це такий собі маячок для організму, що вагітність настала. Гормон грає роль у процесі потовщення стінок матки.

Кількість хоріонічного гонадотропіну швидко зростає в перші тижні вагітності, виникають такі симптоми, як нудота та блювання.

Прогестерон

Він підтримує розвиток вагітності, знижує тонус гладеньких мʼязів кишківника, затримує воду, збільшує накопичення жиру та підвищує температуру тіла (у вагітних часто температура може триматись на рівні 37,5 °C, і це нормально).

Естроген

Виробляється жовтим тілом, його рівень поступово зростає до завершального тижня вагітності. Естроген стимулює ріст і потовщення стінок матки (підготовка до плоду, який зростає), розширює судини, посилюючи таким чином приплив крові до матки.

Релаксин

Він розслаблює тазовий зв’язок і підвищує еластичності шийки матки наприкінці вагітності, що сприяє процесу пологів.

Окситоцин

Відповідає за стимуляцію скорочень матки під час пологів. Його концентрація значно зростає в період перед пологами.

Серце працює за двох

Гінеколог каже, що серце різними способами пристосовується до підвищених потреб, які виникають під час вагітності.

На ранніх термінах серцевий викид збільшується та досягає піку в третьому триместрі, зазвичай на 30–50 % вище базового рівня.

Усі ці серцево-судинні адаптації можуть призвести до загальних скарг, як-от відчуття підвищеного серцебиття, зниження толерантності до звичних фізичних навантажень та запаморочення.

Чому вагітним часто хочеться до туалету

У вагітної жінки може спостерігатися збільшення розмірів нирок і сечоводів через збільшення об’єму крові та судин.

Матка притискає сечоводи біля краю таза, що викликає сповільнення потоку сечі. Це призводить до частих походів до туалету.

Стані шкіри та волосся

Це одні з перших ознак, на які вагітна жінка звертає увагу. Під час вагітності стан шкіри та волосся часто може навіть покращитись.

Проте варто пам’ятати, що це обумовлено певними тимчасовими гормональними ефектами. Часто також збільшується пігментація шкіри, зокрема спостерігається потемніння в зоні навколо пипок та вздовж білої лінії живота.

Також багато жінок помічають, що під час вагітності помітно зменшується нормальне випадіння волосся. Передусім це відбувається через збільшення фази росту волосяних фолікулів.

Які зміни мають насторожити

Обовʼязково варто реагувати на такі симптоми: