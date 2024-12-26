Гінеколог розповіла, як правильно доглядати за собою після інтиму

Після інтимної близькості наше тіло потребує трішечки уваги для гігієнічного завершення цього процесу. Ця проста доглядна рутина допоможе уникнути потенційних неприємних наслідків для здоров’я.

Про те, як доглядати за собою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис гінеколога Олена Романішиної-Чабан в Facebook-групі "Доказові батьки".

Чому гігієна після інтиму важлива?

Ні еротичні фільми, ні підручники з основ здоров’я не згадують про гігієну після інтимного контакту. Однак, наше тіло потребує звернення уваги для профілактики захворювань та підтримки здоров’я статевих органів.

Посткоїтальний догляд для жінок

Після статевого акту жінка повинна виконати декілька простих дій:

Помочитися - це допоможе запобігти посткоїтальному циститу та знизити ризик інфікування статевими інфекціями.

Лагідно вимити статеві органи водою або нейтральним засобом для інтимної гігієни.

Просушити область обережними промокаючими рухами за допомогою одноразового або індивідуального рушника.

Після цього можна спокійно йти відпочивати та насолоджуватися затишком.

Що не варто робити після сексу

Для уникнення подразнень та потенційної шкоди не рекомендується:

Агресивне миття з використанням господарського або інших невідповідних мив.

Спринцювання або внутрішнє очищення без медичних показань.

Введення сторонніх предметів чи розчинів для уникнення вагітності або з інших причин.

Зазначимо, що чоловікам також важливо дбати про гігієну.

Для чоловіків посткоїтальний догляд включає просте миття водою та обережне висушування. Ці дії допоможуть знизити ризик інфекцій та підтримувати здоров’я статевих органів.

Ваше тіло - це ваш храм, і турбота про нього - це найкращий спосіб зберегти здоров’я та гармонію. Любіть себе, бережіть себе та не забувайте про важливість гігієни.