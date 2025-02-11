Це мають знати батьки. Гінеколог розповіла, з чого почати "інтимну обізнаність" підлітків

З чого варто розпочати

Інтимну обізнаність дівчат варто розпочинати не з візиту до гінеколога. Однак, інколи батьки можуть приводити підлітків до лікарів, щоб вони це зробили за них і це помилка.

"До мене записалася дівчинка восьми років з мамою, безумовно. Вона хотіла, щоб я їй розказала про менструацію. І вона попросила маму, щоб мама привела її до мене на прийом. Дівчинка мала низку запитань, на які вона хотіла почути відповіді. Мене вражає такий підхід. Мабуть, це виховання. Це не часта історія, але дитина прийшла з чіткими запитаннями, на які вона хоче почути відповіді", - розповіла Людмила Шупенюк.

Є такі мами, які кажуть: "Я хочу, щоб вона отримала ініціацію від вас, бо ви їй розкажете це ніжно, не лякаючи".

Що повинні розповідати батьки підліткам

Лікар радить розповідати дівчатам щось до того, як розпочалася перша менструація, перший статевий акт та як виникла якась проблема. Тому що людина повинна бути обізнана в цих речах. І в таких випадках вже, якщо виникнуть якісь запитання або якісь проблеми, то є сенс іти до гінеколога.

"Знаєте, перший огляд і перший візит до гінеколога – це як перше кохання: або тебе налякали на все життя і ти будеш ненавидіти все це, або ти навпаки закохаєшся і будеш розуміти, що життя прекрасне", - пояснила експерт.

Гінеколог навела приклад, коли до неї на прийом прийшла мама з дівчинкою-підлітком 13 років. Тоді мама вирішила налякати доньку, щоб вона нібито знала про наслідки своїх дій.

"І от покладіть її на крісло, щоб вона знала, що це таке. Вона вирішила налякати гінекологом доньку, щоб та не дай Боже, ніде нічого не зробила, бо от будеш мати справу з лікарями й там тебе ледь не катувати будуть", - додала вона.

Тому перш за все варто починати виховання з батьків.