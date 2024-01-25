Гінеколог розповіла, чи можна займатися сексом під час вагітності: всі "за" та "проти"

Чи може секс нашкодити малюку

Гінеколог Тетяна Осауленко розповіла, що всупереч багатьом рекомендаціям, які ви можете почути від "експертів" в інтернеті, секс під час нормальної вагітності не заборонений.

Деякі дослідження показують, що частота і тривалість статевих актів у вагітних не мають суттєвого впливу на будь-який акушерський або неонатальний результат, якщо порівнювати із майбутніми матерями.

Лікар каже, що під час вагітності організм жінки суттєво перебудовується, щоб зробити ріст і розвиток немовляти максимально комфортним і безпечним.

Зокрема, в утробі матері дитина захищена амніотичною рідиною та потужними м’язами матки. Статевий акт при нормальному перебігу вагітності на дитину ніяк не впливає.

Чому виникла "заборона"

"Заборона" мати секс під час вагітності часто пов’язана з упередженням, що оргазм може призвести до передчасних пологів - проте це не так. На пізніх термінах вагітності статевий акт може викликати легкі перейми. Однак це не веде до ускладнень і минає через деякий час після релаксації.

Також є необґрунтована думка, що простагландини, які містяться в спермі, можуть спровокувати перейми.

Вперше вони були виділені саме з простати й наразі використовуються в медицині для полегшення пологів. На сьогодні доказових підтверджень того, що природні простагландини в спермі можуть якимось чином вплинути на передчасні перейми, не знайдено.

Чи нормально, що жінка не хоче сексу під час вагітності

Як наявність, так і відсутність лібідо у вагітної жінки є абсолютно нормальними явищами. Адже в цей період відбувається багато змін, які можуть впливати на настрій, самопочуття і лібідо.

У деякі періоди вагітності потяг може майже зникати, а в інші, навпаки, посилюватись. Тож якщо обоє бажають, відмовлятись від сексуальної активності не потрібно.

З кожним тижнем вагітності тіло жінки змінюється. Відповідно, для занять коханням часом доведеться практикувати пози, які раніше ви могли не використовувати.

Чи використовувати презервативи

Використовувати презервативи під час сексу потрібно навіть у період вагітності. Бар’єрна контрацепція захищає не тільки від незапланованої вагітності, але й від інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Уникати статевого акту під час вагітності потрібно під час таких ситуацій: