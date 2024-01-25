Гінеколог розповіла, чи можна займатися сексом під час вагітності: всі "за" та "проти"

Вагітність - особливий та незабутній період в житті кожної жінки. Варто знати, чи можна займатися сексом під час вагітності та які існують протипоказання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медично спільноти "Бережи себе".
Гінеколог Тетяна Осауленко розповіла, що всупереч багатьом рекомендаціям, які ви можете почути від "експертів" в інтернеті, секс під час нормальної вагітності не заборонений.
Деякі дослідження показують, що частота і тривалість статевих актів у вагітних не мають суттєвого впливу на будь-який акушерський або неонатальний результат, якщо порівнювати із майбутніми матерями.
Лікар каже, що під час вагітності організм жінки суттєво перебудовується, щоб зробити ріст і розвиток немовляти максимально комфортним і безпечним.
Зокрема, в утробі матері дитина захищена амніотичною рідиною та потужними м’язами матки. Статевий акт при нормальному перебігу вагітності на дитину ніяк не впливає.
"Заборона" мати секс під час вагітності часто пов’язана з упередженням, що оргазм може призвести до передчасних пологів - проте це не так. На пізніх термінах вагітності статевий акт може викликати легкі перейми. Однак це не веде до ускладнень і минає через деякий час після релаксації.
Також є необґрунтована думка, що простагландини, які містяться в спермі, можуть спровокувати перейми.
Вперше вони були виділені саме з простати й наразі використовуються в медицині для полегшення пологів. На сьогодні доказових підтверджень того, що природні простагландини в спермі можуть якимось чином вплинути на передчасні перейми, не знайдено.
Як наявність, так і відсутність лібідо у вагітної жінки є абсолютно нормальними явищами. Адже в цей період відбувається багато змін, які можуть впливати на настрій, самопочуття і лібідо.
У деякі періоди вагітності потяг може майже зникати, а в інші, навпаки, посилюватись. Тож якщо обоє бажають, відмовлятись від сексуальної активності не потрібно.
З кожним тижнем вагітності тіло жінки змінюється. Відповідно, для занять коханням часом доведеться практикувати пози, які раніше ви могли не використовувати.
Використовувати презервативи під час сексу потрібно навіть у період вагітності. Бар’єрна контрацепція захищає не тільки від незапланованої вагітності, але й від інфекцій, що передаються статевим шляхом.
Уникати статевого акту під час вагітності потрібно під час таких ситуацій:
Раніше ми повідомляли, що вагітні повинні зробити, щоб захистити себе та дитину від коронавірусу.
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