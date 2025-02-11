Гінеколог назвала українцям найнадійніший метод контрацепції

Яка контрацепція найдієвіша?

За словами лікаря, "найбільш надійний і найбезпечніший метод контрацепції - це відсутність сексу".

"Якщо ми говоримо про те, що інтимне життя існує, то повинна бути контрацепція, яка має дві мети. Перша мета - це незапланована вагітність, щоб ми могли запобігти небажаній вагітності", - розповіла вона.

"А друга мета - це запобіжник від інфекцій, що передаються статевим шляхом. І отут надійність буде абсолютно різною. Тому що надійність в запобіганні від небажаної вагітності, то найнадійніше - це є пересічення труб. Після цього буде гормональна контрацепція, потім презерватив і місцеві якісь методи, і закінчуючи календарним методом і перерваним статевим актом", - доповнила експерт.

Людмила Шупенюк повідомила, що, якщо говорити про надійність в сенсі інфекцій, що передаються статевим шляхом, то тут найнадійніше буде презерватив.

"Дуже багато жінок, які навіть вживають гормональні контрацептиви, але в них зав'язуються нові стосунки, то в таких випадках, безумовно, доповнюють презервативом", - додала гінеколог.

Вона повідомила, що будь-який презерватив, ні жіночий, ні чоловічий, це не 100% захисту.

"Ну і не завжди від інфекції. Не потрібно думати, що якщо є презерватив, то це гарантія від всіх проблем", - резюмувала лікар.