"Лікарі б'ють на сполох". Названо хвороби, які "помолодшали" у жінок під час війни

Які хвороби активізувались під час війни

За словами експерта, у закритих медичних групах, на конгресах і форумах "лікарі б'ють на сполох". Такої кількості онкопатології, яка трапляється зараз, раніше не було.

Зокрема, зараз у жінок все частіше виявляють багато аутоімунних захворювань та ендометріозів.

"Якщо раніше вважали, що це захворювання виникає у жінки після 30, то зараз в мене є така 23-річна пацієнтка", - додала Шупенюк.

Якщо є у жінки можливість прийти на обстеження не раз на рік, а два, хоча б на УЗД, то варто це зробити.

Що викликає хвороби

Насамперед - це сильний стрес. Також часто з-за кордону приїжджають більш запущені молоді дівчата, бо це також емоційне навантаження. Доволі сильно впливає і те, чим ми дихаємо.

Головне завдання - максимально підтримати одна одну.

"Ми можемо дуже багато. У нас попереду дуже багато. Нам потрібно буде відбудовувати нашу державу після нашої перемоги. А коли людина хвора, вона нічого не хоче й у неї немає ні на що сил", - пояснила експерт.

До того ж гінеколог закликала всіх пам'ятати, що хороше самопочуття необхідно берегти.