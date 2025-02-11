"Лікарі б'ють на сполох". Названо хвороби, які "помолодшали" у жінок під час війни
В Україні в умовах війни через постійний стрес і страхи здоров'я жінок дуже потерпає. Це призводить до різних хвороб і гормональних збоїв, які роблять жінку вразливою.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла відома лікарка-гінекологиня Людмила Шупенюк, яка має понад 30 років досвіду та відкрила власну клініку жіночого здоров'я.
Які хвороби активізувались під час війни
За словами експерта, у закритих медичних групах, на конгресах і форумах "лікарі б'ють на сполох". Такої кількості онкопатології, яка трапляється зараз, раніше не було.
Зокрема, зараз у жінок все частіше виявляють багато аутоімунних захворювань та ендометріозів.
"Якщо раніше вважали, що це захворювання виникає у жінки після 30, то зараз в мене є така 23-річна пацієнтка", - додала Шупенюк.
Якщо є у жінки можливість прийти на обстеження не раз на рік, а два, хоча б на УЗД, то варто це зробити.
Що викликає хвороби
Насамперед - це сильний стрес. Також часто з-за кордону приїжджають більш запущені молоді дівчата, бо це також емоційне навантаження. Доволі сильно впливає і те, чим ми дихаємо.
Головне завдання - максимально підтримати одна одну.
"Ми можемо дуже багато. У нас попереду дуже багато. Нам потрібно буде відбудовувати нашу державу після нашої перемоги. А коли людина хвора, вона нічого не хоче й у неї немає ні на що сил", - пояснила експерт.
До того ж гінеколог закликала всіх пам'ятати, що хороше самопочуття необхідно берегти.
Раніше гінеколог також розповідала, чи варто користуватись засобами інтимної гігієни.
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