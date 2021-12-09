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В гимназии Мелитополя подросток "ради прикола" устроил стрельбу и ранил ученика в лицо

Автор: Владимир Костырин

В Мелитополе ученик гимназии выстрелил из пневматического пистолета из окна учебного заведения и попал в лицо однокласснику, который находился возле здания на улице. Ребенку оказали медицинскую помощь, а следователи по факту ЧП начали досудебное расследование.

Об этом передали в Мелитопольском районном управлении полиции ГУНП в Запорожской области на странице в Facebook.

О происшествии правоохранителям рассказала местная жительница, чей сын пострадал от такой стрельбы.

Обоих подростков, а также свидетелей инцидента опросили инспекторы ювенальной полиции и следователи.

"Полицейские установили, что 3 декабря около 11:40 из окна второго этажа одной из городских гимназий в городе Мелитополь парень 2007 года произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета". - говорится в публикации.

Один из шариков попал в нижнюю правую часть губы одноклассника "стрелка".

После того как парню оказали медпомощь в гимназии, в дальнейшем родители подростка в больницу не обращались.

"Совершивший стрельбу в гимназии ученик объяснил следователю свой поступок хулиганством, добавив, что стрелял ради "прикола". Пневматический пистолет, не принадлежащий ни ему, ни его родным, полицейские изъяли", - рассказали в полиции.

С несовершеннолетним "стрелком" ювенальные полицейские провели профилактическую беседу.

Материалы по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Досудебное расследование продолжается.

Как добавили "копы", ответственность по данной статье Уголовного кодекса наступает с 14 лет, и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, буквально на днях СБУ предотвратила совершение теракта в одном из колледжей под Черкассами, где двое студентов угрожали осуществить массовый расстрел одногруппников.

Также сообщалось, что перед этим в Киеве подростки "пошутили" в сети о подготовке стрельбы в школе, поставив тем самым на уши полицию.

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Мелитопольшкола