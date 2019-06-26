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Гигантский метеорит мчится на Россию: ученые предрекают гибель стране


Метеорит сотрет Россию с лица Земли уже этим летом

Ученые обнаружили, что к Земле на часть России летит огромный метеорит, который уничтожит все живое, если не пролетит мимо планеты. Небесному телу дали название Тунгусский-2, передают росСМИ.

Отмечается, что в 1908 году метеорит, размером в 9-этажный дом, взорвался в Сибири, из-за чего были повалены деревья на более чем две тысячи квадратных километрах. Тогда обошлось без жертв, однако как произойдет на этот раз - неизвестно.

Ученые уже давно настаивают, что подобное падение метеорита повторится 29 июня 2019 года, в то время как другие эксперты уверены, метеорит вполне может пролететь мимо. На данный момент можно лишь предполагать, как сложится судьба планеты.

Метеорит уничтожит Россию этим летом (фото: pixabay.com)

К слову, падение небесного тела под названием Тунгусский-1 до сих пор остается одним из самых загадочных в истории планеты. 

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Кстати, немецкие эксперты также считают, что мир находится под угрозой. Но специалисты уверены, что гибель человечества может произойти из-за применения атомного оружия.

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