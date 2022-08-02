Гигантская черепаха заблокировала движение поездов в Британии (фото)

Оператор железнодорожной компании Greater Anglia проинформировал об инциденте в понедельник. В заявлении отмечалось, что линия была заблокирована "животным на железной дороге" - "гигантской черепахой".

Снимок "тортиллы" на путях опубликовала одна из пассажирок поезда в Норвич Дайан Акерс, добавив, что пресмыкающееся ранено.

Раненая гигантская черепаха на железнодорожной линии в Норвич (фото: Diane Akers/@di_akers_)

"Поезд задерживается из-за гигантской черепахи, слишком тяжелой, чтобы ее поднять, застрявшей на железнодорожных путях после побега из местного центра дикой природы", - писала в Twitter другая пассажирка, Лидия Джейн Уайт.

Консультант по работе с клиентами уточнил, что черепаха действительно пострадала, и была доставлена к ветеринарам для лечения. Медики дали положительные прогнозы и заверили, что их пациентка "полностью выздоровеет".

Так, после остановки поезда железнодорожная линия из Кембриджа в Норвич вновь открылась примерно через 1,5 часа, хотя прогнозировались серьезные задержки.

Черепаха на ж/д путях заблокировала движение поездов в Норвич (фото: Greater Anglia)