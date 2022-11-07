"Гидко на це дивитися": Бадоєв розніс російських музикантів за кліп із закликом йти на війну

Російські артисти, які активно підтримують Путіна (путіністи) та вважають себе патріотами, випустили колективну пісню. У ній вони закликають росіян йти воювати проти України та "захищати" свою батьківщину.

Алан Бадоєв обурений такою творчістю і прямо сказав російським артистам, що вони закликають росіян "вставати та йти вмирати" та "вставати та йти вбивати". Також він поцікавився, чи знають ці артисти взагалі значення слова "батьківщина" чи можуть лише цинічно про неї співати.

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"Якщо ви такі артисти, якщо ви такі патріоти... А що таке патріотизм? Чи не повинні ви захистити та направити свій народ, своїх слухачів – тих, хто вас любить та вірить у вас?" – каже режисер.

Судячи з фотографії, яку опублікував Бадоєв, у кліпі фігурують Надія Бабкіна, Микола Басков, Олег Газманов, Вікторія Дайнеко, Лариса Доліна, Зара, Сергій Лазарєв, Григорій Лепс, Стас Михайлов, гурт "Місто 312", Олександр Маршал, Олександр Скляр.

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Алан Бадоєв зізнається, що йому гидко було на це дивитися. І ще прикро, що він свого часу працював з багатьма путіністами.

"Адже це парадоксальний нонсенс. Ви ж свої останні роки життя (деякі з вас), а деякі - останні роки слави розписуєте під заклик вбивати та вмирати... Яка там батьківщина у ваших очах? Ви хоч знаєте, що це? Взагалі, розумієте, що таке відповідальність перед своїм слухачем та глядачем. Колись я працював з багатьма з вас, з тими, хто в цьому вбивчому строю. Ви мені огидні", - наголосив режисер.