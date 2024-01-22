"Гидко і соромно". Ксенія Мішина розізлила українців відпочинком на Балі (відео)

Ксенію Мішину захейтили

Так, у своєму блозі зірка "Холостячки" запостила ролик, на якому купалася біля водоспаду, демонструючи своє засмагле і підтягнуте тіло.

"Життя - дивовижна історія. Просто справа в тому, що деякі люди не усвідомлюють, що вони є авторами і можуть писати її так, як захочуть", - підписала публікацію переможниця "Танців із зірками".

Юзери обурилися

Підписникам Мішиної здалося, що Ксенія трохи відірвалася від реальності і забула, що в її країні досі триває війна.

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)