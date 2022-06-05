О гибели жены и двух детей узнал из соцсетей: Сергей Перебийнос потерял всю семью в Ирпене

Сергей Перебийнос в 2014 году жил на Донбассе. Из-за российской агрессии он вынужден был покинуть вместе с семьей свой дом и начать новую жизнь - в Киеве. Они жили в Буче - Сергей, его жена Татьяна, сын Никита и дочка Алиса. И два йоркширских терьера - Кекс та Бенс.

С Татьяной он познакомился еще в средней школе, через несколько лет они начали встречаться, а в 2001 году поженились. За годы совместной жизни ни разу не поругались. В Киеве Сергей работал программистом, Татьяна - бухгалтером. Она любила садоводство, а незадолго до вторжения РФ ездила на лыжи в Грузию.

Татьяна Перебийнос

17 февраля Сергею пришлось уехать в оккупированный Донецк. Там осталась мама и она серьезно заболела ковидом, врачи давали шансы 50 на 50 - состояние было очень тяжелое.

В дом Татьяны и Сергея попал снаряд, и она с детьми переместилась в подвал. С женой Сергей обсудил план эвакуации ее и детей. В первые дни уехать Татьяна не решалась, хотя фирма оплатила эвакуацию и арендовала жилье в Польше. У Татьяны мама с болезнью Альцгеймера.

Никита Перебийнос

Сын практически перестал спать и следил за мамой и младшей сестрой. И она решилась на эвакуацию.

Сергей поговорил в последний раз с семьей 5 марта, и выезд запланировали на 6 марта. Татьяна вместе с детьми пыталась перебраться через разрушенный мост в Ирпене и совсем немного не дошла до автобусов. Ей было 43 года, сыну Никите - 18 лет, Алисе - 9 лет.

Кекс и Бенс

О гибели своей семьи Сергей узнал из социальных сетей. Он увидел сначала фотографию из Ирпеня, где произошел взрыв на одном из перекрестков. На асфальте лежали люди, лица были скрыты. Но среди них он узнал своих детей - по одежде и вещам.

А позже появилось видео с падением мины, телами погибших, крик собак и тогда Сергею стало все сразу понятно.

Алиса Перебийнос

Родители Татьяны шли чуть дальше - и это спасло им жизнь. А Татьяна с детьми оказалась в 10 метрах от воронки. Чуть позже волонтеры нашли Кекса - он потерял одну лапу, но выжил. Ветеринары пытались спасти собаку, но увы, им это не удалось.

Почти четверо суток Сергей добирался домой. Друзья семьи приняли решение похоронить погибших в Обуховском районе.

Сейчас Сергей Перебийнос с помощью правозащитников ищет военного, который заряжал миномет. Он готовится подавать иск в международные суды.