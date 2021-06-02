У учительницы - сердечный приступ: детали гибели школьника на экскурсии в Карпатах

По ее словам, трагедия произошла 2 июня в 11:42 в селе Каменка. Детей во время экскурсии сопровождали трое учителей и двое родителей.

"Как нам стало известно, мальчик слишком близко подошел к воде, было быстрое течение, он поскользнулся и упал в воду", - рассказала она.

Также Довганик отметила, что при падении ребенок зацепился за деревья, и его пришлось высвобождать спасателям.

На месте проводили реанимационные мероприятия как педагоги, которые поехали с детьми на экскурсию, так и медики, ведь сразу была вызвана карета скорой помощи.

К сожалению, спасти жизнь ребенка не удалось.

Фото: в водопаде Каменка районе погиб шестиклассник из Львова (lv.dsns.gov.ua)

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Классный руководитель, который сопровождал детей, получила сердечный приступ, поэтому находится в больнице в городе Сколе", - добавила чиновник.

Кроме того, еще один учитель доставлен в больницу, потому что наглотался воды и получил переохлаждение, когда пытался спасти ребенка.

Она подчеркнула, что управление образования горсовета создаст комиссию для расследования фактов трагедии.