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У учительницы - сердечный приступ: детали гибели школьника на экскурсии в Карпатах

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Львовская область, Среда 02 июня 2021 23:03
У учительницы - сердечный приступ: детали гибели школьника на экскурсии в Карпатах Коллаж РБК-Украина: школьник погиб во время школьной экскурсии к водопаду
Автор: Тетяна Самарук

В Карпатах во время экскурсии к водопаду школьник упал в воду и погиб, стараясь сделать селфи. После этой трагедии были госпитализированы двое учителей, которые стали свидетелями гибели 12-летнего мальчика.

Об этом рассказала начальница управления образования львовской мэрии Зоряна Довганик, пишет сайт городского совета.

По ее словам, трагедия произошла 2 июня в 11:42 в селе Каменка. Детей во время экскурсии сопровождали трое учителей и двое родителей.

"Как нам стало известно, мальчик слишком близко подошел к воде, было быстрое течение, он поскользнулся и упал в воду", - рассказала она.

Также Довганик отметила, что при падении ребенок зацепился за деревья, и его пришлось высвобождать спасателям.

На месте проводили реанимационные мероприятия как педагоги, которые поехали с детьми на экскурсию, так и медики, ведь сразу была вызвана карета скорой помощи.

К сожалению, спасти жизнь ребенка не удалось.

У учительницы - сердечный приступ: детали гибели школьника на экскурсии в Карпатах

Фото: в водопаде Каменка районе погиб шестиклассник из Львова (lv.dsns.gov.ua)

"Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Классный руководитель, который сопровождал детей, получила сердечный приступ, поэтому находится в больнице в городе Сколе", - добавила чиновник.

Кроме того, еще один учитель доставлен в больницу, потому что наглотался воды и получил переохлаждение, когда пытался спасти ребенка.

Она подчеркнула, что управление образования горсовета создаст комиссию для расследования фактов трагедии.

Ранее мы сообщали, что в Карпатах нашли мертвым пропавшего туриста из Киева, которого искали три месяца.

Также рассказывали, что под Харьковом школьник рухнул под лед и утонул, пытаясь спасти собаку.

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