Гибель скандального бизнесмена в центре Киева: найдена предсмертная записка

Гибель бизнесмена Леонида Вульфа, которого обнаружили застреленным в центре Киева в его квартире, могло быть самоубийством. Такая предварительная и основная версия полиции.

Правоохранители рассказали, что в руках предпринимателя был пистолет-пулемет "Скорпион", рядом лежала одна стреляная гильза. Никаких следов борьбы в квартире (улица Архитектора Городецкого) обнаружено не было, дверь и замки не взломаны.

Отмечается, что 59-летний Вульф также оставил предсмертную записку с объяснениями, что побудило его решиться на такой отчаянный шаг. Об этом передает Dетектив-Info со ссылкой на собственные источники.

"Последние два года я очень болел, деньги берег на случай смерти. После ограбления мое состояние резко ухудшилось, я оказался в больнице. Меня обвиняют, что я сам ограбил свою квартиру и выдал красивую инсценировку", - написано ручкой на листке бумаги.

Далее Вульф подчеркнул, что в своей гибели он обвиняет неких В.Радкевича (вероятно) и С.Скибу.

Бизнесмен оставил постскриптум, где отметил, что оружие приобрел у знакомого участника АТО.

Гибель бизнесмена Леонида Вульфа - найдена предсмертная записка (Фото: detective-info.com.ua)

59-летний уроженец Кривого Рога Леонид Вульф имел довольно скандальную славу - еще в 1990-х создал оффшорную компанию "Еврокоммодитес" на острове в Карибском море. Через фирму во многие страны, в частности в Израиль, отправляли крупные партии металлопродукции. Прибыль считали десятками миллионов долларов.

В ноябре 2019-го из квартиры Вульфа украли 200 тысяч долларов.

По словам знакомого бизнесмена, недавно он жаловался на плохое самочувствие.

Тело Вульфа с пулевым ранением в грудь, ставшим фатальным, обнаружил в квартире 25 февраля муж его сестры - адвокат Валерий С. По словам мужчины, они решили наведаться к Леониду, так как в последнее время он плохо себя чувствовал (болел гипертонией) и перестал отвечать на телефонные звонки.

Когда близкие открыли дверь в помещение Вульфа, то посреди комнаты обнаружили его тело.

Леонид Вульф (фото из открытых источников)

По информации СМИ, некоторое время назад на бизнес Вульфа "позарился" криминальный авторитет Горпинич (прозвище "Святой"), но был застрелен в время разборок - якобы, охранником Леонида Сергеем Швецом.

Вульф имел гражданство Израиля - в этой стране от даже сидел в тюрьме.

Бизнесмен заявлял ранее, что был партнером Вадима Шульмана, но потом они разбежались. Шульман известен тем, что подал заявление в ФБР против олигарха Игоря Коломойского.

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