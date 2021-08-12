Гибель школьника на водопаде под Львовом: полиция нашла виновного

На водопаде Каменка в Сколе Львовской области погиб 12-летний школьник. Мальчик отправился со школьной экскурсией в начале июня и там сорвался на камни. Полиция нашла виновного в трагедии – учительницу.
Детали сообщает издание Zaxid.net.
Учительницу львовской средней школы №82 Людмилу Гребень обвинили в гибели 12-летнего ребенка на водопаде Каменка. Обвинительный акт уже направлен в Сколевский районный суд. 45-летнего педагога обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей по статье 137 ч. 2 УКУ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.
Группа из 44 школьников в сопровождении пятерых взрослых поехала на экскурсию на водопад Каменка под Львовом. Группу сопровождали трое педагогов и двое родителей. Одной из преподавателей была 45-летняя Людмила Гребень.
В школе она работает учительницей музыки и была классным руководителем 6 класса, где учился погибший 12-летний Артем Прадед-Янчак.
Во время экскурсии школьник решил подойти близко к краю водопада, чтобы сделать селфи, поскользнулся на камнях и упал в воду, на камни. Ребенка пытались спасти учителя, местные жители и спасатели. Но, к сожалению, мальчик получил очень тяжелую травму и скончался на месте.
Классный руководитель после трагедии попала в больницу – с сердечным приступом. Еще один преподаватель также попал в больницу – он долгое время находился в холодной воде, пытаясь оказать помощь ребенку.
Как рассказывают местные жители, туристов на этом водопаде защищают только трухлявые перила, несколько заградительных столбиков и табличка с неразборчивым текстом о том, что там скользко.
Ежегодно дети и взрослые получают на водопаде травмы. За осмотр заповедника Сколивские Бескиды и водопада с туристов берут плату, но меры безопасности там не устанавливают уже многие годы.
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