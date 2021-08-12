Гибель школьника на водопаде под Львовом: полиция нашла виновного

Учительницу львовской средней школы №82 Людмилу Гребень обвинили в гибели 12-летнего ребенка на водопаде Каменка. Обвинительный акт уже направлен в Сколевский районный суд. 45-летнего педагога обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей по статье 137 ч. 2 УКУ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 5 лет.

Что произошло 2 июня на водопаде

Группа из 44 школьников в сопровождении пятерых взрослых поехала на экскурсию на водопад Каменка под Львовом. Группу сопровождали трое педагогов и двое родителей. Одной из преподавателей была 45-летняя Людмила Гребень.

В школе она работает учительницей музыки и была классным руководителем 6 класса, где учился погибший 12-летний Артем Прадед-Янчак.

Во время экскурсии школьник решил подойти близко к краю водопада, чтобы сделать селфи, поскользнулся на камнях и упал в воду, на камни. Ребенка пытались спасти учителя, местные жители и спасатели. Но, к сожалению, мальчик получил очень тяжелую травму и скончался на месте.

Меры безопасности на водопаде не меняют многие годы

Классный руководитель после трагедии попала в больницу – с сердечным приступом. Еще один преподаватель также попал в больницу – он долгое время находился в холодной воде, пытаясь оказать помощь ребенку.

Как рассказывают местные жители, туристов на этом водопаде защищают только трухлявые перила, несколько заградительных столбиков и табличка с неразборчивым текстом о том, что там скользко.

Ежегодно дети и взрослые получают на водопаде травмы. За осмотр заповедника Сколивские Бескиды и водопада с туристов берут плату, но меры безопасности там не устанавливают уже многие годы.