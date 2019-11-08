Гибель школьника в Прилуках: родители показали следы побоев на теле сына

Гибель Дениса Чаленко все так же остается неоднозначной. Родители школьника уверены, что местная полиция хочет скрыть истинную причину смерти их сына и умалчивает некоторые факты и улики. Мать и отец показали следы побоев на теле их сына, они уверяют, что его убили, а потом положили на железнодорожные пути. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Сейчас дело расследуют по статье "нарушение правил дорожного движения". В полиции говорят, что статья, по результатам экспертизы, может быть переквалифицировано на "умышленное убийство". На данный момент нет результата экспертизы.

8 ноября будут проводить следственный эксперимент с привлечением такого же поезда.

Напомним, в Прилуки, где 29 октября трагически погиб 14-летний Денис Чаленко, приехали следователи из Главного следственного управления Киева. Под участком снова собрались возмущенные прилучане. На прошлой неделе там жгли шины и происходили стычки с правоохранителями.

Загадочная смерть школьника под Черниговом: под отделом полиции запылали шины (видео)

Видео: Гибель Дениса Чаленко в Прилуках требуют расследовать (ТСН)