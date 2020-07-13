Гибель семьи в ДТП под Киевом: появилось скандальное видео с виновником рецидивистом

Антон Желепа стал виновником ДТП на Старообуховской трассе, в котором 12 июля погибло четверо из пяти членов семьи - муж, жена и двое детей. В сети появилось скандальное видео с пьяницей-рецидивистом, уроженцем РФ, на котором он ввязался в очередную потасовку.

Видеоролик, который "откопали" пользователи сети, появился в Facebook Киев Оперативный. На кадрах за 2018-й год видно, что Желепа в кого-то плюнул. Его начали снимать, тот оправдывается, что мол, выплюнул конфету. После чего он нападает на человека, снимающего видео. Далее следуют "догонялки" и драка.

Соседи говорят, что Желепа попадал в такие ситуации регулярно - постоянно пьянствовал и дебоширил. Живет он на улице Тростянецкой, 6 (Позняки).

Видео можно посмотреть на ссылке. Осторожно, в нем содержится насилие и нецензурная лексика.

А недавно выяснилось темное криминальное прошлое 39-летнего Антона Михайловича Желепы. Уроженец РФ (Штоково-17, Приморский край, РФ) и гражданин Украины имеет несколько судимостей. В 2007 он напал на правоохранителя, в 2010 сбил насмерть женщину, 2016 - мелкое хулиганство (разбил киоск и грозился сжечь), 2019 - избил мужчину, 2020 - домашнее насилие.

Антон Желепа (фото: соцсети)

Напомним, что около 19:00 в воскресенье, 12 июля, рядом с селом Козин водитель Mercedes выскочил на встречку, столкнулся с Mercedes Sprinter, а затем смял Hyundai Tucson. В авто ехало пятеро членов семьи: мужчина, женщина, 8-летняя дочь погибли на месте, 10-летний мальчик - умер в больнице, еще один 12-летний мальчик борется за жизнь.

Сила удара была такой, что женщина с переднего сидения оказалась на заднем, а девочка - в багажнике. Виновник трагедии почти не пострадал, ведь он был за рулем люксового внедорожника Mercedes GLE 250D 4 Matic, цена на который стартует от ста тысяч долларов.

Позже выяснилось, что автомобиль не его. Он якобы работал на семью, у которой дача в Козине. Но 20 минутами спустя это авто объявили в розыск из-за угона. В крови у Желепы было 1,37 промилле алкоголя, а также следы наркотических веществ.