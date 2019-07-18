Гибель Дмитрия Тымчука: неожиданный поворот в деле

Дмитрий Тымчук, народный депутат Украины, погиб 19 июня в стенах своей квартиры при странных обстоятельствах. В расследовании о смерти журналиста появился новый неожиданный поворот. Правоохранительные органы засекретили ход расследования о кончине депутата Верховной Рады и теперь рассматривается версия об умышленном убийстве. Об этом сообщают "Українські новини".

"По информации, предоставленной Главным следственным управлением (ГСУ) Национальной полиции, дело расследуется по ч. 1 ст. 15 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и не переквалифицировалось", - пишет издание.

Фото: Дмитрий Тымчук (РБК-Украина)

В данный момент досудебное расследование продолжается. Нацполиция разъяснила, что в соответствии с ч.1 ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса сведения досудебного расследования держатся в тайне, так как их можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, если они посчитают это нужным.

Как ранее мы писали, главной версией смерти народного депутата Дмитрия Тымчука, тело которого нашли в его доме 19 июня, следствие называет самоубийство.

Напомним, недавно правоохранители сообщили о новых фактах с места гибели народного депутата от "Народного фронта". В частности, лицо, близкое к погибшему, заявило, что в квартире, где нашли тело нардепа, отсутствуют несколько ювелирных изделий.

Отметим, что на момент смерти Тымчука в его квартире находились только двое людей - сам народный депутат и женщина.